クリナップのリフォームネットワーク「水まわり工房」スタートダッシュコンテスト2025表彰! 全国NO.1は市原産業株式会社様（岐阜県可児市）が獲得
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、2009年からリフォーム需要の掘り起こし強化策の一環として、会員制リフォームネットワーク「水まわり工房」の正会員様を対象に「スタートダッシュコンテスト」を開催しています。2025年度のコンテストでは、約4000社の正会員様のなかで、市原産業株式会社様（岐阜県可児市）が全国1位の成績を収められました。
今年で17回目を迎えた本コンテストは、水まわり工房正会員様の日頃の協働活動を称えることを目的に年1回実施しており、4月～9月期の販売及び活動実績を基に表彰させていただきます。今年度、全国1位に輝いた市原産業株式会社（岐阜県可児市）様は5年連続の受賞。中高級品の採用実績に加え、ショールームを活用したフェアの開催や施工事例を積極的に会員ページに掲載する等、精力的に活動されての受賞となりました。
2月17日に兵庫県淡路市にて表彰式を兼ねた『感謝の集い2025』を開催し、市原産業株式会社様をはじめ、全国の有力店25社に対し、代表取締役 社長執行役員 竹内宏より、表彰状を授与させていただきました。
クリナップはこれからも「水まわり工房」を通じ加盟店様と協働し、地域に密着したリフォーム需要の掘り起こしを行っていきます。
クリナップ公式Webサイト ニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/44825/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342902/images/bodyimage1】
※水まわり工房とは
リフォーム需要喚起を目的に2006年に設立、2007年より始動した会員登録制組織で、地域のリフォームショップや工務店などの元請業者様と流通販売店様、クリナップが三位一体となって協働するリフォームネットワークです。現在は約4000社の加盟があり、これまでホームページでの情報提供や地域密着のイベント・相談会などの実施により、顧客接点を増やしています。
■水まわり工房 『感謝の集い2025』 について
・日 時：2026年2月17日（火）15時～
・場 所：グランドニッコー淡路
・出席者：
エリアNo.1賞、全国商品別No.1賞、ベストパートナー賞受賞者（全部門計25社）
クリナップ株式会社
代表取締役 社長執行役員 竹内 宏
常務執行役員 営業本部長 連 健悟 他
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342902/images/bodyimage2】
全国No.1に輝いた市原産業株式会社のみなさまと記念撮影。（左からクリナップ(株)代表取締役 竹内宏、市原産業(株)代表取締役 市原俊享さま）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342902/images/bodyimage3】
感謝の集いに参加されたみなさん
（お問い合わせ）
クリナップ（株） 総務部 広報・IR 課
配信元企業：クリナップ株式会社
