生きるのが、ちょっぴり不器用なあなたへ『グズを直す本 こう考えれば、もうちょっと頑張れる』著者名取芳彦が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月１３日に『グズを直す本 こう考えれば、もうちょっと頑張れる』著者名取芳彦が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『グズを直す本 こう考えれば、もうちょっと頑張れる』著者名取芳彦
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3MygCAt
・アマゾン書籍 https://amzn.to/46wD6se
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896000
★著作累計１００万部突破！
遅刻ぐせ、完璧主義、夜ふかし、人見知り……
生きるのが、ちょっぴり
不器用なあなたへ――
人間はだれしもグズ(愚か者)です。
ダメなところの１つや２つ、あって当然なんです。
だから大切なのは、そんな自分と、ちょっとだけ頑張って向き合ってみること。
人生の「本番」は、そこからはじまります。 ――著者
◎「終わったこと」に心を注がない――その後悔は“結果論”にすぎない
◎「叱られたってへっちゃら」になる――「へこんだ心」を元に戻す練習
◎「みんな自分勝手」なので気にしない――イラッとしたときの「心の静め方」
◎多少の「不義理」は気にせずゆく――そのほうが、人間関係はうまくいく
◎「去った人」のことはサッと忘れる――集中すべきは「これからの自分」
昨日より今日、自分のことがちょっぴり好きになる３５のヒント
●内容紹介
“転んでもいい。”でも、早く立ち上がろう。
生きるのが、ちょっぴり不器用なあなたへ。
人生をすっきり生きるための「心のスイッチ」のつくり方。
■目次
●１章 ここで「ダラダラしない」-いつもの“先延ばし”をやめるコツ
・「遅刻ぐせ」のあるグズたちへ
・「面倒くさがり屋」の暖簾を下ろす
ほか
●２章 ここで「ウジウジしない」-もっとすっきり、さっぱり生きるヒント
・「恥ずかしがり屋」のグズたちへ
・いじけるべからず
ほか
●３章 ここで「モヤモヤしない」-仕事も人間関係も「ほどほど」がいい
・「完璧主義」のグズたちへ
・「マイ・ルール」が多すぎませんか？
ほか
●４章 ここで「オロオロしない」-「ありのままの自分」で強くなる考え方
・「人前が苦手」なグズたちへ
・ドキドキは心の応援歌
ほか
●５章 ここで「クヨクヨしない」-ささいなことで傷つかない練習
・「あの人のせい」と嘆くグズたちへ
・所詮、お金は道具
ほか
■著者 名取芳彦（ナトリホウゲン）
１９５８年、東京都江戸川区小岩生まれ。
密蔵院住職。真言宗豊山派布教研究所所長。
豊山流大師講（ご詠歌）詠監。
密蔵院写仏講座・ご詠歌指導など、積極的な布教活動を行なっている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ