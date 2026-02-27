自分との相性が気になる『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月１３日に『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3N2BvDU
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4bbNU1r
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895900
初対面の方や長年のお知り合いとの関係について、
「自分との相性が気になる」ということはありませんか？
人の相性は性格や血液型ではなく、「価値観」で決まります。
どんな価値観かと言えば、物事をどう見て、どう捉えるかの2点です。
・主観的に見る人か、客観的に見る人か
・保守的に捉える人か、革新的に捉える人か
この２つの軸から以下の6つのタイプがわかります。
(1)マスター
(2)アレンジャー
(3)クリエイター
(4)アンバサダー
(5)マネージャー
(6)イノベーター
この6タイプのいずれかに自分と相手を重ねるだけでＯＫ、
それぞれの相性や対策については本書でご紹介します。
話の流れ次第では1分で相性がわかりますし、
巻末のQRコードを使えばもっと早くわかるでしょう。
世界で最も簡単＆確実な相性診断で、
ビジネスもプライベートもうまくいくこと必至です！
■目次
●第１章 相手の「価値観」がわかれば「相性」もわかる
・なぜ「相性は価値観で決まる」と言えるのか？
・相手の言動から瞬時にタイプを見抜く
ほか
●第２章 「一生」使える「１分」でわかるタイプ別診断
・相手と自分を６タイプに分けて相性チェック
・６タイプの特徴・つき合い方・活かし方を押さえる
ほか
●第３章 ６タイプ別攻略法～ポイントは３つだけ
・全タイプ共通の前提条件「対人関係３つの法則」
・「６タイプ別の接し方」で自然に距離を縮める
ほか
●第４章 自分と相性がいい人＆悪い人、どうつき合う？
・相性が悪いタイプでも、工夫一つで「問題ない」
・「相性の壁」を考え方と伝え方で乗り越えよう
ほか
●第５章 「天・地・人」に分ければもっと仲よくなれる
・同じタイプでもさらに「天・地・人」のモードがある
・心地よいモードに沿って行動するだけでいい）
ほか
■著者 服部真和（ハットリマサカズ）
１９７９年、京都市生まれ。行政書士。
服部行政法務事務所代表、京都府行政書士会相談役、
シドーコンサルティング株式会社代表取締役、
ＮＰＯ法人京都景観フォーラム副理事長。
これまでＩＴ・ベンチャー・観光・不動産分野を中心に、
１５００件を超える新規事業や制度対応を支援。
京都市の大規模な看板規制や民泊制度導入など、
行政・事業者・地域住民の利害が複雑に衝突する現場で調整役を担い、
対立や紛争を未然に防ぐ仕組みづくりを数多く手がけてきた。
また、厚生労働省所管の独立行政法人のデジタル・セキュリティ・競争入札といったルール策定や、
民間事業者として構築する民泊届出窓口など、官民連携による支援体制構築にも関与している。
行政・法律の視点と、感情や価値観のズレを読み解く現場感覚を行き来しながら、
相手の傾向を見抜き、「人が争わずに済む合意のつくり方」を探り続けている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3N2BvDU
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4bbNU1r
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895900
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3N2BvDU
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4bbNU1r
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895900
初対面の方や長年のお知り合いとの関係について、
「自分との相性が気になる」ということはありませんか？
人の相性は性格や血液型ではなく、「価値観」で決まります。
どんな価値観かと言えば、物事をどう見て、どう捉えるかの2点です。
・主観的に見る人か、客観的に見る人か
・保守的に捉える人か、革新的に捉える人か
この２つの軸から以下の6つのタイプがわかります。
(1)マスター
(2)アレンジャー
(3)クリエイター
(4)アンバサダー
(5)マネージャー
(6)イノベーター
この6タイプのいずれかに自分と相手を重ねるだけでＯＫ、
それぞれの相性や対策については本書でご紹介します。
話の流れ次第では1分で相性がわかりますし、
巻末のQRコードを使えばもっと早くわかるでしょう。
世界で最も簡単＆確実な相性診断で、
ビジネスもプライベートもうまくいくこと必至です！
■目次
●第１章 相手の「価値観」がわかれば「相性」もわかる
・なぜ「相性は価値観で決まる」と言えるのか？
・相手の言動から瞬時にタイプを見抜く
ほか
●第２章 「一生」使える「１分」でわかるタイプ別診断
・相手と自分を６タイプに分けて相性チェック
・６タイプの特徴・つき合い方・活かし方を押さえる
ほか
●第３章 ６タイプ別攻略法～ポイントは３つだけ
・全タイプ共通の前提条件「対人関係３つの法則」
・「６タイプ別の接し方」で自然に距離を縮める
ほか
●第４章 自分と相性がいい人＆悪い人、どうつき合う？
・相性が悪いタイプでも、工夫一つで「問題ない」
・「相性の壁」を考え方と伝え方で乗り越えよう
ほか
●第５章 「天・地・人」に分ければもっと仲よくなれる
・同じタイプでもさらに「天・地・人」のモードがある
・心地よいモードに沿って行動するだけでいい）
ほか
■著者 服部真和（ハットリマサカズ）
１９７９年、京都市生まれ。行政書士。
服部行政法務事務所代表、京都府行政書士会相談役、
シドーコンサルティング株式会社代表取締役、
ＮＰＯ法人京都景観フォーラム副理事長。
これまでＩＴ・ベンチャー・観光・不動産分野を中心に、
１５００件を超える新規事業や制度対応を支援。
京都市の大規模な看板規制や民泊制度導入など、
行政・事業者・地域住民の利害が複雑に衝突する現場で調整役を担い、
対立や紛争を未然に防ぐ仕組みづくりを数多く手がけてきた。
また、厚生労働省所管の独立行政法人のデジタル・セキュリティ・競争入札といったルール策定や、
民間事業者として構築する民泊届出窓口など、官民連携による支援体制構築にも関与している。
行政・法律の視点と、感情や価値観のズレを読み解く現場感覚を行き来しながら、
相手の傾向を見抜き、「人が争わずに済む合意のつくり方」を探り続けている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『１分で見抜く ６タイプ相性診断』著者服部真和
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3N2BvDU
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4bbNU1r
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895900
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342906/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ