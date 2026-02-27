東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』著者正木民子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年２月３日に『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』著者正木民子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』著者正木民子
・キンドル電子書籍 https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GKDP9MKL
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4aPnn8U
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406100
「しっかり寝たのに疲れが取れない」
「夏でも手足が冷えている」
「肩こり・腰痛がひどい」
「いつも体がだる重い」
「代謝が落ちて太りやすくなった」
…その「なんとなく不調」、全部、冷えが原因かも！？
３０年以上にわたって、国内外を問わず、
多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、
東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版!
●熱を「つくる／流す／保つ」の温活三原則で、芯からぬくぬく & 不調も改善
・カラオケで大熱唱する
・１００均ショップで爆買いする
・ぬる白湯で内臓を活性化
・推し活やお笑いライブにハマる
・ピンヒールとスニーカーを交互に履く
・号泣映画で涙活する
・焼肉食べ放題で“肉食女子”になる！
…など、
１年通して対策できるユニークな温活メソッドを１６０超収録。
温活はオトナ女子のあたらしい教養です。
■目次
・はじめに――温活の新常識「つくる／流す／保つ」で一生冷えない体になる！
●第１章 温めるだけの冷え対策はもう古い！
温活は熱を「つくる／流す／保つ」時代へ
●第２章 あなたの冷えはどのタイプ？
６種類の冷えタイプを簡単セルフチェック
●第３章 温活メソッド(1)「つくる」
三大熱源をフル稼働して〝発熱女子〟になる！
●第４章 温活メソッド(2)「流す」
「ゆるめる・ためない・感じる」で熱を全身に巡らせる！
●第５章 温活メソッド(3)「保つ」
「保温」と「加温」で全身の循環熱をキープする！
・巻末付録 温活女子がやってはいけないＮＧ習慣１０カ条
おわりに――冷えと向き合うことは自分の人生を取り戻すこと
■著者 正木民子（まさき・たみこ）
鍼灸師、正木治療院院長
1963年名古屋生まれ。1993年中和医療専門学校本科卒業。
愛知県内の外科クリニックリハビリ室勤務を経て、
2003年名古屋市に女性専門鍼灸院「正木治療院」を開業。
これまで３万人以上を施術し、海外からも多数の女性が来院する人気治療院となる。
健康や美容に悩む女性と向き合う中で、
女性特有の「自律神経トラブル」や「なんとなく不調」に通底する症状である「冷え」に着目。
従来の冷え対策が、温めるだけの対症療法にとどまることに疑問を感じ、自ら研究と実践を重ね、
根本治療である「熱の産生・循環メカニズム」に重点を置いた
「温活三原則(つくる/保つ/流す)」を提唱。
それらを患者が日常生活で手軽に実践できる「温活メソッド」に落とし込み、
およそ１万人に試してもらったところ、劇的な改善を実感する患者が続出。
すべての女性が万病のもとといわれる「冷え」から解放され、
イキイキと人生を輝かせることを目指している。
著書に『日本初のバストアップ鍼灸師の「胸」からきれいに変わる自律神経セラピー』(青春出版社)がある。
配信元企業：株式会社三笠書房
