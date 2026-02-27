家庭でできる！体の芯から丈夫に、免疫力を最大限に高める法。自然療法の大家、東城百合子の教えがこの一冊に丸ごと。――新刊書籍『食生活が人生を変える』（著者：東城百合子）3月12日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342591/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『食生活が人生を変える』（著者：東城 百合子）を3月12日（木）に発売いたします。
■『食生活が人生を変える』
・アマゾン：https://amzn.to/4rxogtR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408200
■内容紹介
■一家に一冊！ 薬や病院にたよらず健康長寿で生きる人の必読健康書。
自然療法の大家、東城百合子の教えがこの一冊に丸ごと！
体の芯から丈夫になったの声続々！
■この「自然療法」の知恵を知れば、どんな病気も不調も怖くない！
「本当に正しい食事のしかた」してますか？
安全で効果的な「手当て法」が暮らしの中にありますか？
自然治癒力が上がり、幸せを呼び込む「生活習慣」知ってますか？
本書で、一日一日、全身が丈夫になっていく心地良さを、実感してください。
■免疫力を最大限に高める！家庭で誰でもできる「病気別・食事療法と手当て法」。
◎アトピー・かぜ・ガン・下痢便秘・高血圧・産前産後・子宮筋腫・自律神経失調症・ねんざ・不眠・疲労……。
◎薬草茶・玄米菜食・梅干しの黒焼き・手作りタクワン・ビワ葉温灸・豆腐湿布・砂療法……。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342591/images/bodyimage2】
■商品情報
書名：食生活が人生を変える
著者：東城 百合子
定価：2,200円
ISBNコード：978-4-8379-4082-1
発売日：2026年3月12日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4rxogtR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408200
■著者紹介
著者：東城百合子（とうじょう・ゆりこ）
自然食・自然療法の大家として知られる。1925年（大正14年）岩手県生まれ。日本の栄養学の草分けだった佐伯矩博士に師事、栄養士となる。20代で重症の肺結核となったが、自然療法によって自らの病気を克服。それをきっかけに健康運動を始める。世界的な大豆博士といわれる、当時国際栄養研究所所長、国際保健機構理事のW・H・ミラー博士に師事、自然の栄養学を学ぶ。1960年には沖縄にわたり４年間、全島に健康改革の灯をともした。沖縄より帰京後は東京に居をすえて、出版活動、自然食料理教室、栄養教室、生活塾、講演活動、健康運動に力を注ぐ。1973年5月、月刊誌『あなたと健康』を出版し、以来、出版活動と共に、体と心の健康運動を進める。その確かな理論と実績は大反響を呼び、今なお多くの人に多大な影響を与えている。
著書に大ロングセラーの『家庭でできる自然療法』（あなたと健康社）をはじめ、『生きた実例と手引き「自然療法」』『自然治癒力をひきだす「野草と野菜」のクスリ箱』『「免疫力が高い体」をつくる「自然療法」シンプル生活』『（いずれも三笠書房）などがある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『食生活が人生を変える』（著者：東城 百合子）を3月12日（木）に発売いたします。
■『食生活が人生を変える』
・アマゾン：https://amzn.to/4rxogtR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408200
■内容紹介
■一家に一冊！ 薬や病院にたよらず健康長寿で生きる人の必読健康書。
自然療法の大家、東城百合子の教えがこの一冊に丸ごと！
体の芯から丈夫になったの声続々！
■この「自然療法」の知恵を知れば、どんな病気も不調も怖くない！
「本当に正しい食事のしかた」してますか？
安全で効果的な「手当て法」が暮らしの中にありますか？
自然治癒力が上がり、幸せを呼び込む「生活習慣」知ってますか？
本書で、一日一日、全身が丈夫になっていく心地良さを、実感してください。
■免疫力を最大限に高める！家庭で誰でもできる「病気別・食事療法と手当て法」。
◎アトピー・かぜ・ガン・下痢便秘・高血圧・産前産後・子宮筋腫・自律神経失調症・ねんざ・不眠・疲労……。
◎薬草茶・玄米菜食・梅干しの黒焼き・手作りタクワン・ビワ葉温灸・豆腐湿布・砂療法……。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342591/images/bodyimage2】
■商品情報
書名：食生活が人生を変える
著者：東城 百合子
定価：2,200円
ISBNコード：978-4-8379-4082-1
発売日：2026年3月12日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4rxogtR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408200
■著者紹介
著者：東城百合子（とうじょう・ゆりこ）
自然食・自然療法の大家として知られる。1925年（大正14年）岩手県生まれ。日本の栄養学の草分けだった佐伯矩博士に師事、栄養士となる。20代で重症の肺結核となったが、自然療法によって自らの病気を克服。それをきっかけに健康運動を始める。世界的な大豆博士といわれる、当時国際栄養研究所所長、国際保健機構理事のW・H・ミラー博士に師事、自然の栄養学を学ぶ。1960年には沖縄にわたり４年間、全島に健康改革の灯をともした。沖縄より帰京後は東京に居をすえて、出版活動、自然食料理教室、栄養教室、生活塾、講演活動、健康運動に力を注ぐ。1973年5月、月刊誌『あなたと健康』を出版し、以来、出版活動と共に、体と心の健康運動を進める。その確かな理論と実績は大反響を呼び、今なお多くの人に多大な影響を与えている。
著書に大ロングセラーの『家庭でできる自然療法』（あなたと健康社）をはじめ、『生きた実例と手引き「自然療法」』『自然治癒力をひきだす「野草と野菜」のクスリ箱』『「免疫力が高い体」をつくる「自然療法」シンプル生活』『（いずれも三笠書房）などがある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ