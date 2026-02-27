サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川靖展、以下「当社グループ」)は、3月5日(木)から3月10日(火)東京ドームで開催される「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ」へのスポンサーシップ契約を締結いたしました。





WBCロゴ





当社グループは、ブランドパートナーである山本由伸投手を応援するとともに、本大会を通じて野球の魅力と感動を世界に発信してまいります。当社グループは不動産開発・運営事業を通じて、人々が安心して暮らせる質の高い住空間を創造し、地域社会の発展に貢献してきました。その事業展開は日本全国に広がり、多くのコミュニティの形成に携わっています。野球が生み出す熱気と感動は、世代や国境を越えて人々の心をひとつにし、新たなつながりと活力を生み出します。そして、野球と同様に、サムティの事業も一人では成し得ません。多様なステークホルダーとの協働を通じ、チームプレーで挑戦し続けることで、より良い社会と豊かなコミュニティの実現を目指してまいります。サムティグループは、これからもグローバルな視点を持ちながら、持続可能で活力ある社会の実現に貢献してまいります。









[大会概要]

大会名 ：2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ

期間 ：2026年3月5日(木)～3月10日(火)

主催 ：World Baseball Classic, Inc／読売新聞社

会場 ：東京ドーム

出場チーム：日本、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、韓国、オーストラリア

試合数 ：全10試合









■ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)とは(※1)

ワールド・ベースボール・ソフトボール連盟(WBSC)により公式に野球の世界選手権として認定されている国際野球大会で、メジャーリーグベースボール(MLB)およびMLB選手会(MLBPA)と提携して開催されます。2026年の大会では、前回大会に引き続き20か国・地域が参加します。予選ラウンドは4つのグループに分かれたラウンドロビン方式で行われ、各グループの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出します。さらに、準々決勝で勝利した4チームが決勝ラウンドで優勝を争います。









■2026 World Baseball Classic(TM) 大会概要

大会名 ： 2026 World Baseball Classic(TM)

大会公式サイト： https://www.2026wbc.jp/

期間 ： 2026年3月5日(木)～3月17日(火)

主催 ： World Baseball Classic, Inc

出場チーム数 ： 20の国と地域









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

資本金 ： 26,840百万円(2024年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/