地域の皆さまはじめ、ご来場いただいた皆さまのおかげで、2026年3月21日(土)に、道の駅まえばし赤城(運営：株式会社ロードステーション前橋上武)は開業3周年を迎えます。日頃より、道の駅まえばし赤城をご利用いただいている皆さまへ感謝を込めて、昨年に続き、周年記念祭を開催いたします。





開業3周年祭





4年目も多くのお客様にご来場いただけるよう、さらに、県内に限らず、県外の方にも「道の駅まえばし赤城」の魅力をお届けできるように、3周年にかけあわせた「3」つのゾーン(全力参(3)加ゾーン、散(3)策ゾーン、3の館)をご用意し、道の駅各所で楽しめるコンテンツをご用意しました。大人気の道の駅イベント「全力シリーズ」をはじめ、群馬県出身の中山 秀征氏とあかぎ団 礒干氏が出演するFMGUNMA「中山秀征の夕焼けウォンチュ」初の公開収録などを実施いたします。また、各店舗では、日ごろの感謝を込め、「3」にちなんだサービスをご用意し、皆様を迎える準備をしております。さらに、今回初企画となるSNS総選挙も実施し、「3」にちなみ、「3時のおやつに食べたいのは何！?」と題し、お客様参加型の企画も計画しております。昨年も大好評だった『3周年記念マルシェ＆ワークショップ』、『道の駅特別記念切符の配布』『巨大ガチャガチャ』など、盛りだくさんのコンテンツで皆さまをおもてなしいたします。

3月は道の駅全体として周年祭で溢れる空間となります。多彩なイベントをご用意して、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。









■開催概要

日時 ： 2026年3月20日(金祝)～23日(日)

9：00～16：00※コンテンツにより異なる

場所 ： 道の駅各所

主な内容： ・全力参(3)加ゾーン

内容：鬼ごっこ、ドッジボール、ラジオ体操など

場所：ステージおよび芝生広場





・散(3)策ゾーン

内容：まえばしバナナ農業体験、ワークショップなど

場所：道の駅各所





・3の館(やかた)

内容：3にちなんだテナントサービス、SNS総選挙

場所：道の駅各テナント

※詳細は、添付のチラシをご覧ください。

URL ： https://maebashi-akagi.jp/amuse/post-17842