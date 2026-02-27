サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社 グループ」)は、この度3月5日(木)から東京ドームで開催される「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ」に協賛いたしますのでお知らせいたします。当社グループは「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ」を更に盛り上げるために、さまざまなプロモーションを実施いたします。サムティグループ公式LINEのお友だち限定で、2026年2月27日(金)～2026年3月1日(日)の期間中、観戦ペアチケットが当たる、「サムティ2026 ワールドベースボールクラシック(TM)東京プール presented by ディップ 日本VS韓国戦ご招待キャンペーン」(以下「本キャンペーン」)」を実施いたします。





LINEキャンペーン





本キャンペーンにご応募いただいた方には抽選で「2026 ワールドベースボールクラシック(TM)東京プール presented by ディップ 観戦ペアチケット」が当たります。 詳細につきましては、以下、キャンペーン概要をご確認ください。









■キャンペーン概要■

＜応募期間＞

2026年2月27日(金)18:00～2026年3月1日(日)23:59





＜応募方法＞

(1) サムティグループ公式 LINE アカウント「@974spwfq」を友だち登録

(2) LINE アカウント内のバナーから必要事項を入力し応募完了

※応募開始の2月27日(金)18:00 以降、LINE アカウント内に応募用バナーの案内が掲出されます





＜サムティグループ公式 LINE アカウントお友だち登録方法＞

LINE アプリを起動した後、以下のいずれかの方法で登録いただけます。

・「友だち追加」画面から下記2次元バーコードを読み込み、追加ボタンより登録

・「友だち追加」画面の ID/電話番号検索から「@974spwfq」と入力し、追加ボタンより登録





2次元バーコード





＜賞品＞

2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール

presented by ディップ 観戦ペアチケット





【3/7(土)日本 vs 韓国戦 】

1組様

※詳しくはLINEキャンペーン応募要項をご確認ください。