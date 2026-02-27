北区は、2月18日（水）、庁舎内にあるフォトブース（北区役所第1庁舎1階正面玄関）のリニューアルに合わせ、フォトコンテンツ「#MirrorSnap」＊１を自治体の庁舎内に初導入した。区オリジナルのフォトフレームが４種類用意されており、ウェディングの記念撮影はもちろん、家族や友人との思い出撮影といった、自分だけの特別な撮影体験を楽しむことができる。あわせて、結婚への気運と北区への愛着の醸成を目的として、「世界にひとつだけのオリジナルデザイン」をコンセプトにした北区オリジナル婚姻届の提供を開始。また、フォトブースのリニューアルを記念して、東京都北区ゆかりのファッションモデル・タレントである池田美優氏＊２が北区役所を訪れ、フォトコンテンツを体験した。池田美優氏は「北区役所に新しく設置されたフォトコンテンツを体験してきました。フレームもいっぱいあって可愛かったです！皆様もぜひ北区役所にお越しになった際は、ぜひ撮影してみてください！」と述べ、北区に足を運んでほしいと想いを語った。

北区は、選ばれるまち、そして、豊かさを感じられるまちになることを目指して、シティブランディング戦略の指針となる「北区シティブランディング戦略ビジョン」を令和７年１０月に策定した。このビジョンの目的は「新たなファンの増加」と「ファンプライドの醸成・強化」であり、北区は魅力の発信を強化するとともに、ファンの活動を支援していく。今回のフォトブースリニューアル及びオリジナル婚姻届の提供は、「北区シティブランディング戦略ビジョン」に基づき、さらなるブランディングを推進するための取組み。

【フォトブース概要】

・撮影した写真はQRコードで簡単ダウンロード、InstagramやXで思い出シェアができる。・北区オリジナルフォトフレーム４種類を用意。・スタンプ機能（3種）とお絵かき機能を活用し、オリジナル写真作りが体験できる。さらに第1庁舎地下の夜間・休日対応窓口横に設置しているバックパネルについても、北区の新しいブランディングロゴをデザインしたものにリニューアルを行った。

【北区オリジナル婚姻届概要】

・電子データのみの作製とし、北区ＨＰ上からのダウンロード。https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001523/1025217.html・固定様式とはせず、データ加工が可能なフォーマットを用意。・『世界にひとつだけのオリジナルデザイン』で空いているスペースに、二人の写真やイラストなど、自由に追加ができる。・部屋のインテリアや結婚式のウェルカムボードに活用できるデザイン。

＊１ #MirrorSnap

(株式会社GENEROSITY)のオリジナルプロダクト。イベント・展示会・店頭のフォトブースに簡単に設置できるコンテンツ。限定のフレームやスタンプ、アニメーションのついた画像・動画が撮影でき、複数のデザインフレームを用意したり、顔認識、スタンプ、お絵かきなどの機能を搭載したりとカスタマイズが可能。コンパクトサイズのため、持ち運びが簡単なモデル。このフォトサービスを通じて、その場でしか撮影できない写真や動画をデジタルデータでユーザーにプレゼントすることが可能。（今回北区に設置した#MirrorSnapの仕様は、上記【フォトブース概要】のとおり）

＊２ 池田 美優（いけだ みゆう）

モデル、タレント。1998年10月30日生まれ。愛称は「みちょぱ」。雑誌『ポップティーン』の専属モデルを経て多数のファッションイベントやファッション誌に出演。近年はTVのバラエティ番組でも活躍中。金属アレルギーに配慮したアクセサリーブランド『uiazis』も自身で手掛けている。

問い合わせ

・フォトブースに関すること シティブランディング戦略課 電話番号：03-3908-1364・北区オリジナル婚姻届に関すること 戸籍住民課 電話番号：03-3908-8735