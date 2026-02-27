◆さまざまな機械を扱い豪快な一撃を繰り出す！新武器「キャノン実装！」

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『幻想神域 Echo of Cube』の本日のアップデートにて、9種目となる新武器「キャノン」を実装しました。機械に精通し、戦場の後方から豪快な攻撃を繰り出す砲撃手です。戦況によってさまざまな機械を召喚し、高火力なスキルで勝利の砲火を轟かせましょう！

◆レベルキャップ開放！新マップ「グリンフィルド」「ブリッツキャニオン」

レベルキャップを開放したことで、キャラクターレベルを80まで上げられるようになりました。さらに新マップ「グリンフィルド」「ブリッツキャニオン」の実装に伴い、メインクエストも追加しました。新たなマップで待ち受ける起源の使者の物語を、ぜひ見届けてください！

【アップデート情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12952&news_type=3

◆アイテムモール最新情報！新幻神「パーン」「パーン（花宴）」登場！

虹色ルーレットに新幻神「陽奏の牧羊神・パーン」「花宴の牧羊神・パーン」が新登場！二人を仲間に迎えるチャンスです！さらにアイテムモールには各種「強化支援セット★」や「フリッグBOX」など、さまざまな商品の販売を行っています。

「さっ、今日もテンションあげてこ～！」

◆属性：物理◆守護能力：物理スキルダメ―ジ増加◆好きなもの：羊、お喋り◆嫌いなもの：ローテーション

「新年のプレゼント、使者っちにはなにをあげようかな～！」

◆属性：火◆守護能力：ボスモンスターへのダメージ増加◆好きなもの：羊、お喋り◆嫌いなもの：ローテーション

【幻神情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13030&news_type=6

【アイテムモール情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13029&news_type=6

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cubeジャンル：カラフルファンタジーMMORPG対応環境：PC（Windows）開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

**▼ダウンロードは** https://dl.moonrabi.jp/installer/EOC/downloader.exe?_gl=1*oxg30x*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU5MzUyMTEuQ2owS0NRaUFvNFRLQmhEUkFSSXNBR1cyOWJlWkRwN2lyX1JkdmJQbERQTV9aS29neTZ0NU1WdTBoa1JiSnNsYzFhdGctSm9jN19FYnFETWFBbG0yRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NjE5MDc4NjU0LjE3NjMzNDA5ODkuMzY3MzkzMzQ0LjE3NjU5NTY2MTYuMTc2NTk1NzI1Ng..

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆公式情報

**公式サイト：** https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2**公式X：** https://x.com/geneco_PR**公式Discord：** https://discord.gg/tSrGbYKsmN

**コピーライト：**© 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation.© 2020 - 2026 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.