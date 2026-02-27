全国約90店舗のアミューズメント施設を展開する株式会社ワイドレジャーは、2026年3月20日、楽市楽座 イオンモール神戸北店をリニューアルし、新体験コンテンツ「スライムファクトリー」を導入いたします。本リニューアルは、2025年大阪・関西万博に当社が出展した体験型施設「遊んでい館？」の人気コーナーを発展させたものです。多くの来場者を集めた“触れて楽しむ遊び”を、日常のショッピングモールで体験できるコンテンツとして展開。春休みのおでかけシーズンに、家族で気軽に立ち寄れる新しいレジャースポットとしてお楽しみいただけます。

■スライムファクトリー「遊んでい館？」で話題を集めたスライム体験「スライムファクトリー」。今回、新たにデジタル演出を連動させ、より没入感のある体験型コンテンツとして進化しました。触覚・アクション・ビジュアルが連動する、「新しい遊び場」を提供します。① 触る・投げるのスライムアート体験（プロジェクション連動）色鮮やかで不思議な感触のスライムに直接触れて楽しめるだけではなく、壁面に映し出されたプロジェクション映像に向かってスライムを投げると、映像が反応して変化。“ベチャッ”と広がる演出とともに、壁一面がスライムアートになっていく爽快感を味わえます。身体を動かしながら夢中になれるアクション体験です。② フォト体験（プロジェクション演出）家をモチーフにした造作にプロジェクションマッピングを投影し、スライムが家のまわりを動き回る演出を展開。最後は撮影タイムの演出に切り替わり、ロゴや世界観演出とともに記念撮影を楽しめます。春休みの家族時間を、写真や動画に残してSNSで共有できるフォト体験です。③ 作って遊ぶウォータースライダー創作体験3つ目は、水が流れるスライダーを再現したプロジェクション演出と、スライムが滑り降りる映像表現を組み合わせた体験です。スライダー上には水の流れを表現した映像が投影され、その上をスライムが流れていく様子を視覚的に楽しめます。また、マグネット式のレールパーツを自由に取り付けることができ、直線やカーブを組み合わせながらオリジナルのスライダーコースを創作できます。映像による演出と、レールの設計・組み立てを一体化させた、視覚と手作業の両方で楽しめる創作型の体験コンテンツです。

■春休みのおでかけに。家族で楽しめる「新しい遊び場」リニューアルオープンは3月20日。春休みのおでかけシーズンに合わせ、楽市楽座 イオンモール神戸北店に、家族で楽しめる新しい遊び場が誕生します。「見る」「遊ぶ」だけではなく、触れて、動いて、作って、撮って楽しめるのがスライムファクトリーの魅力です。お子さまの“やってみたい”を引き出しながら、家族で一緒に体験し、思い出を残せるコンテンツとして展開してまいります。「遊んでい館？」で生まれた遊びの可能性を、日常のレジャーへ。株式会社ワイドレジャーは、楽市楽座を通じて、体験する楽しさをより身近に届け、世代を超えて楽しめる「新しい遊び場」づくりに取り組んでまいります。※「大阪・関西万博」は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の登録商標です。本リリースは同協会との連携・協賛関係を示すものではありません。

■リニューアル概要

施設名：楽市楽座 イオンモール神戸北店リニューアル日：2026年3月20日新導入：「スライムファクトリー」

会社概要

企業名：株式会社ワイドレジャー住所 ：〒838-0141 福岡県小郡市小郡２４１３－１お問い合わせ先：https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html株式会社ワイドレジャーHP お問い合わせフォーム