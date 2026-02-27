株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』において、2026年2月25日（水）より、1日1回冒険に役立つアイテムを獲得できる期間限定イベントを開始いたしました。 また、同日よりアイテムモールにて、過去に登場したアバターを強化できるアイテムの入った「改・アバターセット」や、パラメータの上限を増加させるアイテムの販売を開始したことをお知らせいたします。

■ 毎日話しかけてアイテムGET！「春一番ログインイベント」開催！

2月25日（水）より、期間限定のログインイベントを開催いたします。 期間中、クリムゾンシティおよびアルカディアシティの中央広場に、可愛らしい「猫耳メイド」が登場します。彼女に1日1回話しかけることで、冒険をサポートする料理アイテムや、装備品にボーナスステータスを付与できる各種「ミスリル粉」などが手に入る「春一番ログインセット」を受け取ることができます。 毎日欠かさずログインして、お得にアイテムを集めましょう！

**【イベント情報の詳細】**

■ 過去のアバターをさらに強化！「改・アバターセット」販売開始！

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13028&news_type=4

アイテムモールに、過去に販売していたスーツアバターを獲得し、さらに強力な性能へと強化できる「改・アバターセット」が期間限定で登場しました。 男性用と女性用がそれぞれ用意されたセットには、対象となるスーツアバターがランダムで手に入るBOXと、そのアバターを強力なステータスを持つ状態に強化するためのアイテムがセットになっています。また、キャラクターのHPやSP、WEIの上限を増加させることができる「各種ウォーター」も期間限定で販売を開始いたしました。

**【モール情報の詳細】**

■Gモールご利用キャンペーン開催！

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13026&news_type=6

キャンペーン期間中にGコインをチャージしてゲーム内のモールで指定額以上のGコインを利用してアイテムを購入すると、達成した条件に応じた豪華特典アイテムを後日プレゼントいたします。

**【キャンペーンの詳細】**

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13027&news_type=5

■タイトル概要

- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境：PC（Windows）- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)

■最新情報

- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト：© 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation.© FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.