写真を撮ったとき、「顔の左右差が気になる」「片側だけほうれい線が深い」「口元が少し傾いて見える」こうした顔のゆがみは、一般的に加齢による変化と受け止められることが多い。しかし歯科臨床の現場では、噛み合わせのずれや片側咀嚼、舌癖などの口腔習慣が影響している可能性が示唆される症例も見られる。

片側咀嚼と噛み合わせの偏りが生む左右差

無意識のうちに片側だけで噛む「片側咀嚼」が続くと、咬筋や側頭筋の活動量に左右差が生じることがある。その結果、・咬筋の発達差・歯の咬耗の左右差・顎関節への負荷の偏り・噛み合わせの接触バランスのずれなどが確認される場合がある。これらは急激な変化ではなく、日常的な噛み方の積み重ねによって徐々に現れる。

舌癖や口唇の癖がもたらす「力の蓄積」

顔のゆがみの原因として、舌癖（無意識に舌で歯を押す習慣）や口唇の緊張・吸引癖などが関与する可能性も指摘されている。こうした口腔習慣が長期間続くと、筋肉の力のかかり方に左右差が生まれ、その“力の蓄積”が歯列や顎位、顔貌に影響を及ぼすことがある。自然な加齢変化と区別がつきにくいため、見過ごされやすい点でもある。

顔の左右差と顎関節・口呼吸との関連

顔の左右差を訴える人の中には、・朝起きたときに顎がだるい・口を開けるときに顎関節がカクっと鳴る・口呼吸の自覚がある・片側の肩こりや側頭の筋肉が凝るといった症状を併せ持つケースもある。噛み合わせと筋機能、呼吸習慣の関係については、近年あらためて注目が集まっている。

デジタル解析で見える「咬合と顔貌」の関係

近年は、デジタル咬合解析や3D画像評価の進歩により、噛み合わせの接触状態や力の分布を可視化できる場面が増えている。顔のゆがみを美容的問題として扱うだけでなく、咬合や口腔機能の視点から評価する重要性が高まっている。

加齢と力学的影響を分けて考えるという視点

顔貌の変化をすべて加齢と結論づけるのではなく、力の問題として再検討することは、成人期以降の口腔機能管理や予防歯科において一つの重要な視点となり得る。神谷町デンタルクリニックでは、虫歯や歯周病などの感染症の治療だけでなく顔の左右差・噛み合わせのずれ・片側咀嚼・舌癖との関連についても解析し、本来の健康を取り戻したうえでの若々しさを求めるニーズにもこたえる診療メニューを増やしていく。