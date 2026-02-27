ひらかたパーク(枚方市枚方公園町1-1)は、2026年3月13日(金)から5月10日(日)の期間、アミューズメントゲームやテレビアニメで人気の『ひみつのアイプリ』とのコラボレーションイベント「『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク 遊園地でワクワク体験！」を開催します。本イベントは、ひらかたパーク限定のオリジナルグッズやコラボメニューの販売、さまざまなアトラクションでの特別なボイス演出など、遊園地ならではの「体験」をお届けします。春休みからゴールデンウィークにかけて、アイプリたちと特別な春のひとときを過ごせる、ワクワクいっぱいのイベントです。また、本企画は「東京ジョイポリス」「東海旅客鉄道株式会社(以下、JR東海)」との3社同時開催となります。連動施策として、オリジナルポストカードの配布や、JR東海の新幹線車内限定で楽しめるボイスドラマの配信など、アイプリの世界をお楽しみいただけます。※「東京ジョイポリス」「JR東海」は3月6日より先行開始

■イベント概要

【イベント名称】『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク 遊園地でワクワク体験！【期間】2026年3月13日(金)～5月10日(日) ※休園日あり【時間】10:00～17:00 【場所】ひらかたパーク園内【WEBサイト】https://ikusa.jp/aipri_hirapar_lp/ 〇ひらかたパークオリジナルのキービジュアルが登場！推しと一緒に撮影！東京ジョイポリス、JR東海との開催を記念し、それぞれの会場で異なるビジュアルを紹介します。ひらかたパークでは、ここでしか見られないイラストの等身大パネルが園内に登場します。

〇アトラクションで限定ボイスが流れる！パチャンガ、ラウディ、レッドファルコンの3機種で、アイプリのキャラクターたちが、各アトラクションの魅力と乗車時の注意事項の案内を案内します。遊園地のアトラクションを楽しみながら、アイプリの世界観に浸ることができるのは、ひらかたパークならではの体験です。

〇園内のショップ「ウィザードヴィレッジ」でオリジナルグッズを販売！税込1,500円以上お買い上げの方に、スペシャルデザインアイプリカードをプレゼント・本イベント限定！オリジナルグッズが登場！ひらかたパーク限定仕様のキャラクターを使用したアクリルスタンドや缶バッジをはじめ、アイプリたちの愛らしいミニキャラのスタンプを販売します。遊園地でのワクワクした気分をそのまま形にしたような、特別なラインナップが揃います。また、税込1,500円以上お買い上げの方に、スペシャルデザインアイプリカードをプレゼント。

※画像はすべてイメージ

○園内を回って完成させよう！ 重ね押しスタンプラリー園内を巡り、各ポイントでスタンプを集めていこう! すべて集めると、カードが完成します。※参加の方は、専用カードの購入が必要です。【商品名】重ね押しポストカード【価格】550円

○オリジナルポストカードプレゼントキャンペーンショップでお声がけいただくとジョイポリスデザインのポストカードを進呈します。また、ジョイポリスでもらえるひらかたパークデザインのポストカードと合わせて2種を揃えた方には、本イベント限定のオリジナル台紙をプレゼントいたします。

〇本コラボレーションでしか味わえない特別な限定メニューが登場！各キャラクターのカラーや世界観をイメージした、見た目の華やかさとともに、爽やかな味わいのドリンクをラインアップ。また、「ディッピンドッツ・アイスクリーム」のクッキー＆クリーム味に、8種類のキャラクターの中からイラストを選べるスペシャルなアイスも登場します。コラボメニュー1点のご購入につき、全8種のデザインからランダムで限定オリジナルコースターをプレゼントします。

【販売場所】ディッピンドッツ・アイスクリーム【販売時間】10:00～17:00【価格】ドリンク：各900円、アイス：各900円※価格は全て税込みです。Ⓒ TーARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員

