真田ナオキが、4月8日に発売するニューシングル『陽が沈む前に・・・／プルメリア ラプソディ』の最新ビジュアル、ティザー映像を本日一挙解禁。さらに、準レギュラーを務めるKBC九州朝日放送「地元応援live Wish+」にて、音源も初公開された。「錆びたビートに用はない。切り咲く六弦で男を磨け！」という熱いキャッチコピーを背負い、真田ナオキの「男の旅」が新たな章へ突入する。 今作は、日本の音楽シーンを牽引するレジェンドたちが、真田のために書き下ろした贅沢な両A面シングル。『陽が沈む前に…』は、増子直純・上原子友康（怒髪天）が描く、都会の荒波に抗う男の挽歌。鈍った牙を研ぎ直し、沈む夕陽に己の生き様を問う、剥き出しの歌謡ロックに仕上がっている。一方、『プルメリア ラプソディ』は、キヨサク（MONGOL800）・島袋優（BEGIN）が紡ぐ、一途な愛の祈り。南の島の情景と共に胸に染み渡る、至極のラブ・ラプソディだ。本日解禁された新ビジュアルでは、これまでのイメージを鮮烈に塗り替える「憂いのある、カッコいい大人の男」を体現。まさに次世代の歌謡スターの風格を漂わせている。また、今作は表題曲のみならず、各形態に収録されるカップリング曲からも目が離せない。師匠・吉幾三氏の「二人のブルース」をはじめ、個性豊かな作家陣が新たな魅力を引き出しており、その音楽性の全貌がここに凝縮されている。真田ナオキ「陽が沈む前に・・・/ プルメリア ラプソディ」ティザー映像https://youtu.be/9CAhKwBUmoc

◆ネットサイン会 新曲発売を記念しテイチクオンラインショップにて、限定特典付き商品の予約販売がスタート。対象の3形態セットを予約すると、真田ナオキが生配信であなたの名前を呼び上げ、宛名＆サイン入りの特製ミニチェキ（全20種ランダム）がプレゼントされる。◆開催日時2026年3月26日（木) ①12:00～ ②16:00～ ◆販売期間2026年2月27日(金)18:00 ～ 2026年3月16日(月)23:59◆対象商品セット内容「陽が沈む前に・・・／プルメリア ラプソディ」（最終電車盤／二人のブルース盤／涙盤）3形態各1枚セット価格：\4,650（税込）◆購入URLhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q23◆視聴方法当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。TEICHIKU RECORDSチャンネルhttps://www.youtube.com/user/TeichikuEnkaKayo■ リリース情報真田ナオキ「陽が沈む前に・・・／プルメリア ラプソディ」両A面シングル ３形態同時発売 価格各：\1,550 （税抜価格\1,409）＜最終電車盤＞ TECA-26009 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「最終電車」 作詞：八波吉宗 作曲：松本俊明 編曲：矢野立美＜二人のブルース盤＞ TECA-26010 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「二人のブルース」 作詞：吉幾三 作曲：吉幾三 編曲：南郷達也＜涙盤＞ TECA-26011 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「涙を捨てて」 作詞：伸我 作曲：大村友希 編曲：杉山ユカリ

真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちらhttps://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzc「一匹狼のブルーズ」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E629「Nina（ニーナ）」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E505YouTube https://www.youtube.com/@sanadanaoki_officialTikTok https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.officialX（旧Twitter） https://twitter.com/naoki12sanada22Instagram https://www.instagram.com/n.s.official427オフィシャルサイト https://www.naokisanada.com/テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/