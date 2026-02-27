日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト Newtro より、第49弾となる最新作『Only Holy Story』 × maeshima soshi feat. Rin音、セリザワヒナタ を、2026年2月27日（金）に公開した。原曲「Only Holy Story」は、2000年代初頭の日本の音楽シーンに大きな影響を与えたアーティストが集結して結成されたスペシャルユニットSteady&Co.による、2001年にリリースされた代表曲のひとつ。冬の夜を舞台に描かれる男女の物語と、温かさと切なさが同居するメロディラインは、2000年代初頭の日本のヒップホップ／R&Bシーンを象徴する楽曲として、長年にわたり支持を集めてきた。男女ヴォーカルが交差する構成や、都会的でありながらどこか親密な空気感は、“冬の名曲”として世代を越えて愛され続けている。今回のカバーで大切にしたのは、原曲が持つ冬の情景や温度感を損なうことなく、いまの都市の空気の中で自然に鳴らすこと。そのアレンジを手がけたのは、maeshima soshi。原曲の繊細な季節感や物語性を尊重しながら、音像やビートの質感を現代的に整え、過度な刷新ではなく“現在に置き直す”アプローチで再構築。冬の街を歩くとき、ふとイヤホンから流れていてほしい--そんな距離感を大切にしたサウンドに仕上がっている。ヴォーカルには、Rin音とセリザワヒナタを迎え、原曲の男女掛け合い構造を、いまの世代の感覚で再提示。語りかけるようなフロウと等身大の感情表現を持つRin音の声が、冬の夜に漂うリアルな心情を立体的に描き出し、一方で、透明感と柔らかな余白を併せ持つセリザワヒナタの歌声が、都市の静けさや切なさを繊細にすくい上げる。二人の声が交差することで、楽曲に新しい息遣いと現代的な親密さが吹き込まれている。ミュージックビデオでは、雪が舞う都市の夜を舞台に、観覧車やイルミネーションがきらめく冬の風景の中で、若い二人の距離感を繊細に描写。ネオンと静けさが共存する都市の空気が、楽曲の持つ温度を視覚的に拡張する。“冬の記憶”と“いまの都市感”が交差する映像表現にも注目したい。

＜参加アーティスト コメント＞

Q：楽曲制作を終えて[maeshima soshi]リリースから長い間愛されている名曲をアレンジさせていただいたこと自体が光栄でした。Newtroという言葉通り、過去と今をブレンドできた手応えがあります。原曲へのリスペクトと、自分たちの現在地のバランスを大切にしました。[Rin音]ラップがとにかく気持ちよかったです。歌ってて自分の作詞作曲とは違う韻の配置であったり、トラックのアレンジに対する自分の答えを探す部分であったりも終始楽しく取り組めました。個人的に感情が乗りやすい情景描写もたくさんあって、時代が変われど恋愛にこういう出来事は必ずついてくるものなんだなっていう気づきもあったりしました・笑[セリザワヒナタ]これまで私が歌ってきた音楽とはまた違う雰囲気だったので、とても新鮮でした。そしてレコーディングの日は、ちょうど雪が降っていたので、より気持ちを込めて歌えたかもしれません！Q：再構築でこだわったポイント[maeshima soshi]元々のメロウな世界観は崩さずに現代風に昇華しました。オリジナルよりもBPM落としているのですが、余白を工夫しました。原曲の温かさをよりチルで現代的なムードに落とし込んでいます。冬の空気の冷たさや透明感を感じて欲しいです。[Rin音]テンポ感で変わるラップの聞き心地はかなり気をつけました。ゆったりしたテンポにどのくらいの強弱差で韻の強調をするかが特に僕の中では課題でした。自分なりに噛み砕いてRin音節的なものはできるだけ残しつつバースを歌っているので、是非韻を踏んでいる部分に注目して聞いてくれると嬉しいです。[セリザワヒナタ]Rin音さんのラップパートからの流れをシームレスにつなぎつつ、質感の違いは心地よいものとして残せるように意識しました。バトンを受け取って、また渡すようなイメージで歌いました。Q：今回のコラボレーションについて[maeshima soshi]Rin音くんとは過去にもご一緒する機会ありましたが、今回のチルなアレンジとも相性がよくて、セリザワヒナタさんは初めましてでしたが透明感のある声の持ち主だなと思いました。2人のおかげもあって原曲とはまた違う“今のOnly Holy Story”が生まれたと思います。[Rin音]maeshimaさんとはかなり一緒に制作させてもらっていますが、毎回トラックのクオリティに驚かされています。特に表現力の部分が僕は大好きで、トラックを聞いた瞬間にシチュエーションが浮かんでくる感覚が毎回あって。時にはメロディやフレーズがセットで降りてくることもあるくらい個人的に大好きなアーティストです。そんな方と今回こういった特殊な制作を一緒に携われて非常に光栄でした！ありがとうございました！[セリザワヒナタ]普段はバンドのなかで歌っているので、最初は不安もあったのですが、maeshima soshiさんの寂しいけれど確かな温度のあるトラックが、この曲の世界観をつかむうえでとても心強い指針になってくれました。

▼ミュージックビデオ「Only Holy Story」 × maeshima soshi feat. Rin音、セリザワヒナタ / Newtro公開日時：2026年2月27日（金）18:00～URL： https://youtu.be/UR-HVCP6osY

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=UR-HVCP6osY

▼楽曲Steady&Co. 「Only Holy Story」（2001年） 作詞：SHIGEO・azumi・kj・ILMARI / 作曲：Steady&Co.

＜CREATOR＞

▼アーティスト・maeshima soshi

SASAKRECT Inc.所属。作詞/作曲/編曲すべて行い、自身のリリースも積極的に行う音楽プロデューサー。プロデュースした楽曲のストリーミングの総再生数は5億回を超えている。新進気鋭のラッパーからダンスボーカルグループ、Youtuber、Vtuber、アニメ主題歌までを〝 maeshima サウンド 〟に仕上げ、Z世代から圧倒的な支持を得る、変幻自在なクロスカルチャープロデューサーである。

福岡県宗像市出身、1998 年生まれ。地元・宗像のむなかた応援大使。18 歳からラッパーとしてのキャリアをスタートさせ、数々のラップバトルに出演し頭角を現す。YouTube のチャンネル登録者数は19万人を超え総再生回数は1億3千万回を達成。『第62回輝く! 日本レコード大賞』にて「新人賞」を受賞し、現在ではストリーミング総再生回数4億回を突破している。2022年10月にはTBSドラマ「Sister」にて初の主題歌を担当。2023年6月にはNetflixシリーズ「離婚しようよ」にてW主題歌を担当し、話題を呼んでいる。2025年6月には松居大悟監督作品の映画「リライト」の主題歌に大抜擢。

都内で活動するバンド パターソンのGt,Voを務めている。ソロ活動も精力的に行っており、2025年6月には2nd Album「Home Alone」を自主制作でリリース。

▼イラストレーターねぎお

X（※Twitter）：https://twitter.com/negio_tnmInstagram：https://www.instagram.com/negio_tnm/

『Newtro-ニュートロ-』アーティストやイラストレーターによって「過去(Retro)の名曲」を再構築し、「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる"交差点"を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感にあわせたクリエイティブを通じて世界に発信していく。