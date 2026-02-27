全国に73の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語Premium よしのや依緑園（以下、Premium よしのや依緑園）を、2026年2月27日（金）に「サバンナ高橋/しげおチャンネル」YouTubeチャンネルにて、ご紹介をいただきました。

■動画内で紹介された注目ポイント

1．大江戸温泉物語グループ最大規模のサウナエリア「TOTONOI」

Premium よしのや依緑園自慢のサウナエリア「TOTONOI」をご利用いただきました。特別に女性サウナもご覧いただき、内気浴ができるくつろぎエリア、女性サウナ限定の岩盤浴、高温ドライサウナ、外気浴のできるウッドデッキオープンスペースなどをご紹介いただきました。 男性サウナでは、実際にサウナ浴を体験いただきました。高温ドライサウナでは加賀棒茶のロウリュもお楽しみいただきました。ウッドデッキオープンスペースでは雪景色の中、積もった雪に！?（詳細はYouTubeをぜひご覧ください。）また、貸切バレルサウナもご紹介いただきました。

2．サ活を後押しする〈サウナ飯〉

夕食バイキングでは、バイキングの楽しみ方を紹介いただきました。オリジナルの前菜はどれも彩りよく、バリエーションも楽しめるので、ぜひ皆様にも真似ていただきたい内容となっております。また、大江戸温泉物語グループの中で、Premium よしのや依緑園のみで提供している〈サウナ飯〉スパイス香る「薬膳カレー」やスタミナ満点の「海鮮トロトロ丼」もお召し上がりいただきました。

3．飲み放題のプレミアムラウンジや温泉大浴場に露天風呂

Premium よしのや依緑園では館内に3箇所、ソフトドリンクやアルコールが飲み放題のラウンジをご用意しております。チェックイン前はウェルカムドリンクとして、サウナご利用後の水分補給など気軽に料金を気にせず、何度でもご利用いただけます。鶴仙渓に面した立地の露天風呂や広々とした大浴場もご紹介いただきました。

そのほかにも、Premium よしのや依緑園の魅力をたっぷりご体験いただいております。

■YouTubeチャンネル詳細

チャンネル名：サバンナ高橋/しげおチャンネルチャンネルURL：https://www.youtube.com/@shigeochannel

加賀友禅が彩る館内で、体に優しい料理とサウナで心も体もととのう温泉宿

鶴仙渓の景観と加賀友禅から着想を得た館内で、サウナと体に優しい料理を堪能する滞在型ウェルネスリトリート。心と体をリセットし、内側から健やかになる旅をお届けします。

▼アクセス

住所：〒922-0129 石川県加賀市山中温泉南町ニ-5アクセス：北陸自動車道 加賀ICより約20分公式サイト： https://x.gd/Q0Q3A

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/