亀の井ホテル 富田林 当社西日本エリアで初！3/1（日）よりオールインクルーシブホテルへ！





亀の井ホテル 富田林（所在地：大阪府富田林市、支配人：藤原徹、以下 当ホテル）は、2026年3月1日（日）より、宿泊費に夕・朝食およびアルコールを含むドリンク、各種アクティビティなど、滞在中の利用料金が宿泊費に含まれる「オールインクルーシブ*ホテル」へ変わります。オールインクルーシブホテルは「亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル（所在地：栃木県日光市）」に続く亀の井ホテル２棟目となり、当社西日本エリアでは初の展開となります。現在、新たなスタイルでの予約を受付中です。

当ホテルは、標高約280mの嶽山山頂に位置し、金剛山を一望できる雄大な自然と、夜には大阪市街の美しい夜景を望む、自然と都市景観の両方を楽しめるロケーションが特長です。静かな環境でゆっくりとホテルステイを満喫いただきたいとの思いからオールインクルーシブのスタイルを導入いたします。

館内ロビーには新たにドリンクカウンターを設置し、ソフトドリンクやスナック、おつまみをご用意。15時以降はビールやワインなどのアルコール類もお楽しみいただけます。あわせて、1階の喫茶コーナーではピザやロールパンサンドなどの軽食をご提供し、チェックイン前からお立ち寄りいただけるスペースとしてお客様をお出迎えいたします。

旅の楽しみのひとつである「食」では、夕食に季節の食材を活かした和食会席に加え、以前より好評のカニ会席を通年でご提供いたします。なかでも繊細な甘みが特長のズワイガニを旬の野菜とともに味わうしゃぶしゃぶは、カニ本来の旨味とみずみずしさを存分に引き出す一品。ゆったりとした時間の中で、贅沢な味わいをご堪能ください。また、朝食は和洋合わせて約60種類以上を揃えたビュッフェスタイルでご提供。大阪木津卸売市場直送の旬野菜をセイロ蒸しで提供するほか、カニ汁、関西風だしの大阪うどん、大阪名物のどて焼きなど、土地ならではの味覚を豊富に取り揃えています。夕食・朝食時はアルコールおよびソフトドリンクもすべて宿泊料金に含まれており、お好きなだけお楽しみいただけます。

さらに、滞在中に楽しんでいただけるアクティビティとして、これまで有料で提供していたテニスコートやカラオケの利用料を宿泊料金に含めてご利用いただけるようになりました。加えて、新たに卓球台やピックルボール、ボードゲームも導入し、世代や人数を問わず気軽に楽しめるコンテンツを拡充いたします。追加料金を気にすることなく、ご友人やご家族で思い思いの時間をお過ごしください。

宿泊・お食事・アクティビティなどがすべて含まれるオールインクルーシブの体系になることで、これまで以上により豊かな滞在をご提供してまいります。

*オールインクルーシブ：宿泊代、夕食・朝食の食事代、ラウンジでのドリンク代、アクティビティ代などを包括的に含む宿泊料金体系

滞在をより充実したものに。オールインクルーシブの魅力と過ごし方

■チェックイン前後にはラウンジで。

1階ロビー・喫茶スペースに新たにドリンクカウンターを設け、滞在中はお好きな時間にビールやワインなどのアルコールやソフトドリンクをご用意。おつまみやスナックも豊富に取り揃えます。また、喫茶では11時半～1６時の間に軽食をご提供。チェックイン前・後でお好きなだけお楽しみいただけます。





※ロビーラウンジ 利用時間：9時～22時半まで（アルコールは15時～）

※喫茶利用時間：11時半～16時まで

■チェックイン後もオールインクルーシブならではの過ごし方を。

チェックイン後はお部屋でのんびりして露天風呂で天然温泉をゆっくり堪能。そのほかにも屋外でアクティビティのピックルボールやテニスを。室内では卓球やボードゲームなど、思い思いの時間をお過ごしいただけます。これらすべての料金が宿泊代に含まれるので、充実した滞在を気兼ねなくお楽しみいただけるのもオールインクルーシブの最大の魅力です。





※各アクティビティの利用時間：

テニス／10時～17時 ピックルボール／10時～17時 卓球／8時～22時 カラオケ／9時～22時

■夕食は好きなだけ楽しめるお酒やドリンクとともに会席をご用意

夕食は、季節の和食会席と通年提供のカニ会席をご用意。ズワイガニと旬野菜のしゃぶしゃぶをはじめ、贅沢な味わいをご堪能ください。ビールや大阪の地酒などのアルコールをはじめ、ソフトドリンクも追加料金なくお好きなだけお楽しみいただけます。





■オールインクルーシブなら夕食後もまだまだ夜を楽しめる！

21：00からは亀の井ホテル名物！宿泊者限定の「地獄めぐり 夜鳴き担々麺」の夜食のお楽しみください。赤・黒・白の３種類の担々麺を月替わりで提供。細麺で食べやすい香港麺は夜遅くてもサラっとお召し上がりいただける軽さが特徴です。仲間やご家族とカラオケを楽しんだり。ゆっくり休むための温泉も寝る前にどうぞご利用ください。





■翌朝は大阪ご当地メニューが充実のビュッフェ

和食・洋食、多彩なメニューを取り揃えた朝食ビュッフェ。温かいお出汁の関西風のうどんをはじめ、牛のすじ肉を味噌やみりんで長時間かけて煮込んだ濃厚な大阪のグルメの「どて焼き」。木津市場直送野菜のセイロ蒸しは、季節のお野菜を自家製ダレでお召し上がりください。





【亀の井ホテル 富田林 オールインクルーシブホテル（2/28までは亀の井ホテル 富田林）】





大阪市内から車・公共交通機関で約1時間、標高280mの嶽山山頂に位置する、開放感あふれる温泉リゾートです。露天風呂からは金剛山や大和葛城山の稜線が望み、展望室からは夜に大阪市街の夜景が広がり、時間帯ごとに表情を変える眺めを楽しめます。

食事やドリンク、アクティビティが宿泊料金に含まれるオールインクルーシブで、滞在そのものを満喫できる贅沢なホテルステイをご提供します。

住所：〒584-0053 大阪府富田林市龍泉880-1

TEL：0721-33-0700

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：43室

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/tondabayashi/ （ご予約受付中）

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp