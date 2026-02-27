血液・輸液加温装置市場は外科手術および救急医療需要の拡大を背景に2035年までに24億1,950万ドルへ到達
2025年の12億1,870万ドルからの成長は、臨床現場での採用拡大、救命医療体制の強化、そして病院投資の持続を示している
血液・輸液加温装置市場は、体温管理が患者転帰に直接影響を与える現代医療システムにおいて、ますます重要な役割を果たしている。手術室から外傷治療室、新生児医療に至るまで、輸血や輸液投与中に正常体温を維持することは極めて重要である。世界各国の医療体制が拡充し、医療処置の件数が増加する中で、加温技術は急性期医療および長期ケアの現場において広く導入が進んでいる。
安定した医療処置件数の増加に支えられた市場拡大
血液・輸液加温装置市場は2025年に12億1,870万ドルに達し、2020年以降年平均7.6％で成長した。今後も需要の拡大が見込まれ、2030年には17億3,660万ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均7.3％で成長すると予測されている。さらに2035年には24億1,950万ドルに到達し、2030年以降は年平均6.9％で拡大する見通しである。こうした成長は、手術、救急医療、輸血プロトコルへの加温装置の着実な統合を反映している。
医療体制の拡充と疾病負担の増加が需要を後押し
これまでの成長は、以下の医療動向によって支えられてきた。
● 世界的な外科手術件数の増加
● 病院および専門医療施設インフラの拡充
● 複雑な処置を必要とする慢性疾患の増加
● 外傷および手術中の低体温症発生率の上昇
一方で、溶血リスクなどの患者安全性への懸念や、装置および消耗品の高コストが、特に資源が限られた地域において導入の課題となった。
救急医療体制の強化と高齢化が将来需要を支える
今後の成長は、在宅医療サービスの拡大や外傷・救急症例の増加によってさらに促進されると見込まれる。大量輸血プロトコルの導入拡大や輸血件数の増加も需要を押し上げる要因である。加えて、高齢化の進展により入院および手術件数が増加している。
しかしながら、厳格な医療機器規制や医療従事者の訓練不足および認知度の低さは課題となる可能性がある。さらに、貿易摩擦や関税は調達コストや供給安定性に影響を与える可能性がある。
急速な技術革新と携帯型加温装置の進展
製造企業は、救急および重症患者向けに設計された高速熱交換システムの開発を強化している。また、外来医療や院外救護で使用可能な携帯型および現場対応型装置への需要も高まっている。
加えて、知能化製造、接続型モニタリングシステム、持続可能性を重視した生産モデルといった医療技術の進展が、製品設計と運用効率の向上に影響を与えている。
静脈内加温システムと急性期医療分野が中心的役割を担う
製品別では、静脈内加温システムが2025年に市場全体の56.0％、6億8,240万ドルを占め、最大のカテゴリーとなった。同分野は手術室および救急部門での広範な使用により、2025年から2030年にかけて年平均8.1％で最も高い成長率が見込まれている。
用途別では、急性期医療が39.2％、4億7,770万ドルを占め、集中治療および外傷治療における体温管理の重要性を背景に年平均8.2％で拡大すると予測されている。
エンドユーザー別では、病院が50.9％、6億2,010万ドルで最大シェアを占め、2030年まで年平均7.9％で成長し続ける見通しである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342772/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342772/images/bodyimage2】
北米が主導し、アジア太平洋地域が加速
2025年に北米は市場全体の40.2％、4億9,010万ドルを占め、最も大きな地域となった。高度な医療インフラと高い処置件数が背景にある。アジア太平洋および西ヨーロッパがこれに続いた。
血液・輸液加温装置市場は、体温管理が患者転帰に直接影響を与える現代医療システムにおいて、ますます重要な役割を果たしている。手術室から外傷治療室、新生児医療に至るまで、輸血や輸液投与中に正常体温を維持することは極めて重要である。世界各国の医療体制が拡充し、医療処置の件数が増加する中で、加温技術は急性期医療および長期ケアの現場において広く導入が進んでいる。
安定した医療処置件数の増加に支えられた市場拡大
血液・輸液加温装置市場は2025年に12億1,870万ドルに達し、2020年以降年平均7.6％で成長した。今後も需要の拡大が見込まれ、2030年には17億3,660万ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均7.3％で成長すると予測されている。さらに2035年には24億1,950万ドルに到達し、2030年以降は年平均6.9％で拡大する見通しである。こうした成長は、手術、救急医療、輸血プロトコルへの加温装置の着実な統合を反映している。
医療体制の拡充と疾病負担の増加が需要を後押し
これまでの成長は、以下の医療動向によって支えられてきた。
● 世界的な外科手術件数の増加
● 病院および専門医療施設インフラの拡充
● 複雑な処置を必要とする慢性疾患の増加
● 外傷および手術中の低体温症発生率の上昇
一方で、溶血リスクなどの患者安全性への懸念や、装置および消耗品の高コストが、特に資源が限られた地域において導入の課題となった。
救急医療体制の強化と高齢化が将来需要を支える
今後の成長は、在宅医療サービスの拡大や外傷・救急症例の増加によってさらに促進されると見込まれる。大量輸血プロトコルの導入拡大や輸血件数の増加も需要を押し上げる要因である。加えて、高齢化の進展により入院および手術件数が増加している。
しかしながら、厳格な医療機器規制や医療従事者の訓練不足および認知度の低さは課題となる可能性がある。さらに、貿易摩擦や関税は調達コストや供給安定性に影響を与える可能性がある。
急速な技術革新と携帯型加温装置の進展
製造企業は、救急および重症患者向けに設計された高速熱交換システムの開発を強化している。また、外来医療や院外救護で使用可能な携帯型および現場対応型装置への需要も高まっている。
加えて、知能化製造、接続型モニタリングシステム、持続可能性を重視した生産モデルといった医療技術の進展が、製品設計と運用効率の向上に影響を与えている。
静脈内加温システムと急性期医療分野が中心的役割を担う
製品別では、静脈内加温システムが2025年に市場全体の56.0％、6億8,240万ドルを占め、最大のカテゴリーとなった。同分野は手術室および救急部門での広範な使用により、2025年から2030年にかけて年平均8.1％で最も高い成長率が見込まれている。
用途別では、急性期医療が39.2％、4億7,770万ドルを占め、集中治療および外傷治療における体温管理の重要性を背景に年平均8.2％で拡大すると予測されている。
エンドユーザー別では、病院が50.9％、6億2,010万ドルで最大シェアを占め、2030年まで年平均7.9％で成長し続ける見通しである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342772/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342772/images/bodyimage2】
北米が主導し、アジア太平洋地域が加速
2025年に北米は市場全体の40.2％、4億9,010万ドルを占め、最も大きな地域となった。高度な医療インフラと高い処置件数が背景にある。アジア太平洋および西ヨーロッパがこれに続いた。