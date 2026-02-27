ぁみ、うえまつそう、鹿目凛、水村友哉が登壇！春の夜の怪談イベントが吉祥寺・武蔵野公会堂にて開催決定！
2026年3月5日（木）18:30より、吉祥寺・武蔵野公会堂にて、豪華ゲストを迎えた怪談イベント「霊わ 隣の怪談 七夜目／～隣の晩怖談コラボver～」が開催されます。
イベントには、怪談の大会で数多くの優勝経験を持つぁみ氏、抜群の語り口で支持されるうえまつそう氏、怪談通としても知られる“ぺろりん先生”こと鹿目凛氏に加え、自ら実話怪談を取材・執筆する怪談漫画家・水村友哉氏の4名が登壇。凍りつくような怪談を披露いただきます。
また、同日には水村友哉氏の新刊『水ムーちゃんねる 隣の晩怖談』7巻が株式会社ヒーローズより発売されます。会場でも販売しますので、ぜひお手に取ってご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342796/images/bodyimage1】
■イベント情報
イベント名：霊わ 隣の怪談 七夜目／～隣の晩怖談コラボver～
出演者：ぁみ、うえまつそう、鹿目凛、水村友哉
日時：2026年3月5日（木） 開場18:00／開演18:30
会場：武蔵野公会堂（東京）
観覧料金：全席指定3,500円（税込）
チケットは以下からご購入いただけます。
https://udo.jp/event/tonarinokaidan7
■コミックス情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342796/images/bodyimage2】
(C)水村友哉 / ヒーローズ
『水ムーちゃんねる 隣の晩怖談』7巻
著｜水村友哉
出版年月日｜2026年3月5日（木）
ISBN｜978-4-86805-163-3
版型｜B6
定価｜800円（税込880円）
【あらすじ】
ぁみ＆鹿目凛の恐怖体験を漫画化
怪談最恐位「怪凰」の異名を持つ怪談家・ぁみ。その身に起きた体験談！
さらには“ぺろりん先生”としても活躍する鹿目凛さんの幽体離脱エピソードも“初”漫画化！
作者本人が直接取材した珠玉の実話怪談5編をお届けします。
◆HERO'S Web（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズというそれぞれ特色の違う3つのレーベルがおくる毎日12時更新のWebマンガサイト。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
