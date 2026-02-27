アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『は?っと?か?ーる』のオンラインくじが登場！ “アイドル×チェック衣装”がテーマの可愛い描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『は?っと?か?ーる』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
“アイドル×チェック衣装”がテーマの可愛いイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342650/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 選べるB2タペストリー(全4種から選択可能)/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全4種からランダム）/8%
《C賞》 うちわ型アクリルチャーム（全4種からランダム）/12%
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）/30%
《E賞》 ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）/48%
＼TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342650/images/bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 選べるB2タペストリー(全4種から選択可能)
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
好きな柄をお選びいただけます♪
・素材：スエード
・サイズ：約W518mm×H728mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルスタンド（全4種）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材アクリル
・サイズ：本体 約W53mm×H119mm以内/台座 約W44mm×H29mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 うちわ型アクリルチャーム（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“うちわ型アクリルチャーム”です。
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：本体 約W65mm×H80mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ミニ色紙”です！
コレクションして並べちゃってください！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラスト等を使用した“ホログラム缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PET
・サイズ：丸型直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年2月27日(金)17：00～2026年3月22日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年6月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3394126/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
“アイドル×チェック衣装”がテーマの可愛いイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342650/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 選べるB2タペストリー(全4種から選択可能)/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全4種からランダム）/8%
《C賞》 うちわ型アクリルチャーム（全4種からランダム）/12%
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）/30%
《E賞》 ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）/48%
＼TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342650/images/bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 選べるB2タペストリー(全4種から選択可能)
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
好きな柄をお選びいただけます♪
・素材：スエード
・サイズ：約W518mm×H728mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルスタンド（全4種）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材アクリル
・サイズ：本体 約W53mm×H119mm以内/台座 約W44mm×H29mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 うちわ型アクリルチャーム（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“うちわ型アクリルチャーム”です。
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：本体 約W65mm×H80mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全5種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ミニ色紙”です！
コレクションして並べちゃってください！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラスト等を使用した“ホログラム缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PET
・サイズ：丸型直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『は?っと?か?ーる』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年2月27日(金)17：00～2026年3月22日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年6月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3394126/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ