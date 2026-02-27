【Dify活用ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「Difyで自社AIエージェント入門！実演デモで解説！」を2026年3月18日（水）12:00に開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342896/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2026年3月18日（水）12:00に無料ウェビナー、「Difyで自社AIエージェント入門！実演デモで解説！」を開催致します。
■ ウェビナー概要
生成AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンでAIツールが日々活用されています。中でも、顧客対応の質と効率を飛躍的に向上させる「生成AIを活用したチャットボット」を導入する会社が増えています。
ノーコードでAIエージェントを構築できるプラットフォーム「Dify」を使って、自社業務に合わせたAIエージェントをノーコードで実践的に開発を行うウェビナーです。ご要望にお応えして基礎編の実演デモの解説をいたします！AIエージェントの最新動向や、Difyの強み、開発の流れを基礎から学べます。
生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、その場で質問もできる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。
お申し込みはこちら：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260318
■ こんな方におすすめです
・AIエージェントについて基礎から知りたい方
・Difyについて知りたい、利用を検討されている方
・活用事例を具体的に知りたい、利用シーンが見たい方
■ ウェビナー内容
・【2026年3月】AIエージェントの最新動向
・なぜDifyなのか？Dify特徴を分かりやすく解説
・実演デモ-Difyを使った基礎的なAIエージェントを実際に作成
■ 登壇者
株式会社バイタリフィ 営業統括部
リーダー 野見山 敬介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342896/images/bodyimage2】
大学卒業後、教育系企業に入社、家庭教師の営業から自治体と連携した地域事業や学童事業など教育に関わる幅広い課題解決に尽力。2022年にバイタリフィへ入社後は受託開発、オフショア開発を中心に担当し、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。AIと受託開発の経験を活かし、クライアントの業務に即した提案とサポートを行っている。
■ 開催概要
タイトル ：Difyで自社AIエージェント入門！実演デモで解説！
日程 ：2026年3月18日（水）12:00 ～13:00
会場 ：オンライン開催（Zoom）
費用 ：無料
定員 ：100名
主催 ：株式会社バイタリフィ
申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260318
※当日はzoomを使用いたします。ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス(1)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342896/images/bodyimage3】
サービス(2)：＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE
（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342896/images/bodyimage4】
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
