ポンプジャック市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「ポンプジャック市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポンプジャックに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポンプジャック市場の概要
ポンプジャック市場に関する当社の調査レポートによると、ポンプジャック市場規模は 2035 年に約79億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年のポンプジャック市場規模は約46億米ドルとなっています。ポンプジャックに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポンプジャック市場シェアの拡大は、特にロシア、パーミアン盆地、そしてアジアのいくつかの地域において、回収率向上を目的とした放棄された陸上油井の再開発への関心の高まりによるものです。例えば、2023年1月、米国地質調査所（ISGS）は、全米各地で放棄された孤立した石油・ガス井の調査を行う「孤児井戸プロジェクト」を発表しました。これにより、ポンプジャックの売上が増加すると予想されています。
ポンプジャックに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pump-jack-market/87825
ポンプジャックに関する市場調査では、老朽化した油井における人工揚水への依存度の高まり、世界的なエネルギー需要と石油消費の増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、陸上石油生産の急速な拡大とポンプジャックシステムの進歩が市場の成長を牽引しています。
しかし、設備投資、設置、ライフサイクルコストへの高額な資本投資は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。さらに、継続的な電力、部品交換、メンテナンス費用は総所有コスト（TCO）の増加を招き、市場の成長を阻害すると予想されます。
ポンプジャック市場セグメンテーションの傾向分析
ポンプジャック市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポンプジャックの市場調査は、 タイプ別、アプリケーション別、電源別、井戸タイプ別と地域別に分割されています。
ポンプジャック市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87825
当社のポンプジャック市場調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、陸上石油採掘、沖合石油採掘、限界地再開発に分割されています。これらのうち、陸上石油採掘セグメントは、世界中の陸上油井の膨大な数と、海上油井に比べて設置コストが低いことから、予測期間中に55%のシェアを占めると予想されています。陸上油井の85%以上は老朽化しており、人工揚水のためにポンプジャックを必要としています。
ポンプジャックの地域市場の見通し
ポンプジャック市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、同地域における原油生産量の増加により、予測期間中に35%という最大のシェアを占めると予想されています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、原油生産量は日量13.6百万バレルに達すると予想されています。さらに、油井の最適化と再開発への旺盛な投資、そして高度なポンプジャックシステムの開発への投資増加が、市場の成長を牽引しています。
