幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPSゲーム『近畿霊務局』 Nintendo Switch2版発売決定！ & コミカライズ決定！
※情報解禁：2026年2月28日(土)AM10時※
情報解禁前の報道はお控えいただきますようお願いいたします
あまた株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 髙橋宏典、以下：あまた)が運営する、インディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』より、『近畿霊務局』のNintendo SwitchTM2版の発売と、コミカライズが決定したことをお知らせ致します。
■『近畿霊務局』Nintendo SwitchTM2版発売決定！
『近畿霊務局』は、幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPSゲームです。
本作は、インディーゲーム開発者「霧笛ノト」氏により、2024年10月にSteam版が配信され、2025年7月には、AMATA Gamesにより、PlayStationTM5版&XBOX Series X|S版への移植・配信がされました。
日本風ホラーゲームにありがちな、銃弾とか拳とか一切効かない理不尽な幽霊に『思いっきりやり返せるホラーゲーム』という内容が、多くのプレイヤーの心をつかみました。この度、本作をより多くの方にお楽しみいただくため、Nintendo SwitchTM2版の発売を決定いたしました。2026年中の発売を予定しております。
■『近畿霊務局』のコミカライズ決定
『近畿霊務局』のコミカライズが決定いたしました。
少年画報社が発行する『ヤングキングアワーズ』5月号より連載を開始いたします。
本コミカライズでは、ゲーム本編のストーリーを軸に、コミカライズとして世界観を補完する追加シーンを交えて描かれます。コミカライズ版ならではの展開をぜひご一読ください。
■コミカライズ情報
タイトル：『近畿霊務局』
掲載誌：少年画報社『ヤングキングアワーズ』
連載開始号： 2026年5月号（2026年3月30日発売）
漫画：ゆのこショウ
原作：霧笛ノト
■『近畿霊務局』とは
日本風ホラーゲームにありがちな、銃弾とか拳とか一切効かない理不尽な幽霊にうんざりした貴方に贈る『幽霊に思いっきりやり返せるホラーゲーム』です。
■ストーリー
除霊が行政によって行われる、平行世界の日本。
霊務省 近畿霊務局に属する公認除霊師、白石瑞希(27)は、突如としてインターネットから存在が消えた自治体、奈良県賽河村を調査しに訪れた。
村内に住民は一人もおらず、自然発生にしては数が多すぎる違法幽霊と遭遇する。
電力・電話・インターネットはいずれも遮断されており、何者かが巨大な結界で賽河村を封鎖しているのを見抜いた白石は、除霊課長の小日向と後輩の丸岡から無線で助言を受けつつ、悪霊の巣窟と化した賽河村の謎を追う。
■ゲームシステム
・徒手格闘、ガンシューティング、ステルスアクションが主なプレイ内容です。
・全10ステージを攻略します。
・ストーリー性のあるカットシーンがふんだんに含まれています。
・4種類の難易度設定ができ、初心者から上級者まで繰り返し遊べるようになっています。
・ゲームコントローラーのボタン配置も自由に変更でき、自分なりのプレイが可能です。
・Nintendo Switch2版ならではの特徴として、Joy-Con 2のマウス操作にも対応しました。
■『近畿霊務局』Nintendo Switch 2TM版 ゲーム概要
タイトル：近畿霊務局
ジャンル：幽霊に思いっきりやり返せる和風ホラーTPSゲーム
対応機種：Nintendo Switch 2TM
配信ストア： Nintendo eShop
プレイ人数：1人
対応言語：日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語
価格：未定
発売日：2026年配信予定
レーティング：IARC 16+
開発：霧笛ノト
配信：あまた株式会社
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/kinki-spiritual-affairs-bureau/
著作権表記：(C)Noto Muteki Licensed to and published by AMATA Games
本情報は情報解禁日時を2026年2月28日(土)AM10時にて設定しております。
ご協力、何卒宜しくお願い申し上げます。
