「TVアニメ『永久のユウグレ』 B2タペストリー」予約受付中！

2026年2月24日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「永久のユウグレ」の『B2タペストリー』を発表し全国での予約受付を開始しました。

大人気TVアニメ 「永久のユウグレ」 から、
版権イラストを使用したフルカラー印刷の B2タペストリー が新登場！

サイズは 横515mm × 縦728mm と、ポスター感覚で飾れるちょうどいい大きさ。
存在感たっぷりの大判サイズで、お部屋の雰囲気を一気に華やかにしてくれます。

さらに、素材には高品質な Wスエード生地 を採用！
発色が美しく、厚みがあるので裏側からの透けも気にせず、キャラクターの魅力を存分に楽しめます♪

あなたの好きな場所に飾って、特別な空間を演出しましょう！

【商品概要】
商品名　　　：TVアニメ『永久のユウグレ』 B2タペストリー
絵柄　　　　：1種
本体素材　　：Wスエード
製品サイズ　：約515×728mm
価格　　　　：\3,300（税込）
発売予定日　：2026年5月下旬
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001721/

他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。

【権利者表記】
(C)Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz

