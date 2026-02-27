2026年2月27日

報道機関各位



ふくトゥク×桜イメージ



福井商工会議所では、2024年3月に北陸新幹線が開通した福井駅周辺の観光周遊のきっかけを作り、観光客の満足度向上を目指して「二次交通エンタメ化プロジェクト」に取組んでいます。この度、低速電動カートを使用して福井駅周辺（福井市中心部）の桜の名所を巡る、“ふくトゥクで行く！春のまちなかプライベートライド”を運行いたします。

車両は時速20キロに満たない低速で走行し、窓や扉がない開放感が特徴です。車体は福井県を代表するコンテンツ“恐竜”をイメージしており、非常に注目を集めるデザインとなっています。本車両で県都のまちなみや桜スポットを、風を感じながら巡る特別な観光体験を提供します。

また、車両は1組1台貸切で、プライベートな空間で運行をお楽しみいただけます。

ご乗車の方には福井の恐竜菓子等をプレゼントいたします。

専用サイトはこちら https://www.fukutuku.com/

【運行について】

１．運行期間 : 令和8年3月21日（土）～4月5日（日）

※同期間、ふくい桜まつり（https://fuku-iro.jp/sakura）が開催

※乗車予約に応じて運行いたします。

２．定員 : 1～5名（人数による乗車料の変動はありません）

３．乗車料金・コース

①さくっとまちなか桜周遊コース（所要時間30分）…6,600円（税込）

②じっくり福井の桜堪能コース（所要時間90分）……20,000円（税込）



ルートマップ30分





ルートマップ90分昼



４. 周遊スポット

・福井城址…福井城は徳川家康の次男・結城秀康が築城した越前松平氏の居城です。現在は本丸の石垣とお堀が残るほか、復元事業も進行しています。春には石垣の上や周囲の桜が咲き誇ります

・足羽山…福井市中心部に位置する足羽山は長年市民の憩いの場として親しまれています。山中にある足羽神社では樹齢380年を超える枝垂れ桜が見所です。

・足羽河原…福井市中心部を流れる足羽川には、堤防沿いに約600本の桜並木が形成され、「日本さくら名所100選」にも選定される県内を代表する桜の名所です。

５．申込方法

WEB申込※要事前予約（乗車希望日の7日前まで）

６．乗車特典

乗車された皆様には、福井県内の菓子店とコラボした恐竜パッケージが目を引くスイ ーツブランド「ふくいDNAキッチンスイーツダイナソー」をお1人様に1個プレゼント（1,500円相当）

※詳細については添付のチラシ・ホームページをご覧ください。

【運行体制】

実施：(株)JTB 運行：福井交通（株） 企画：福井商工会議所

【本件に関するお問い合わせ先】

福井商工会議所 地域振興部 新幹線・都市再生推進課：山脇

TEL：（0776）33-8262 FAX:（0776）36-8588 MAIL:shin-to@fcci.or.jp