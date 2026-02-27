大人になった今こそ読みたい絵本『星の王子さま』（サン＝テグジュペリ＝著）が累計550万DL突破！（2026年2月27日10:00時点）
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、各電子ストアにて配信中の電子書籍『星の王子さま』（サン＝テグジュペリ：著、浅岡夢二：訳）が累計で550万ダウンロードを達成（2026年2月27日10:00時点）したことを発表した。
【作品紹介】
タイトル：『星の王子さま』
著者： サン＝テグジュペリ（浅岡夢二：訳）
商品URL: https://amzn.asia/d/9Qdek9s
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342900/images/bodyimage1】
〈内容〉
＜内容紹介＞
絵本は子供向けである、の概念を覆す名作『星の王子さま』。むしろ大人になってから心に響く名言が多く、世界中で愛されているお話です。実は日本にはミュージアムもあることご存じでしょうか。ちょっぴり疲れて立ち止まったとき、ふと日常がほのかに明るく見えて気持ちが晴れてくる……そんな感覚になるかもしれません。
葉祥明のハートフルな絵とスピリチュアルな新訳（浅岡夢二：訳）で生まれ変わった「星の王子さま」。
不朽の名作に新たな魂が吹き込まれました。
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
〒150-0001
東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
X:@gomabooks
facebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
