青森県では、十和田八幡平国立公園・奥入瀬渓流の魅力と環境保全の取組を広く発信するため、2026年3月13日(金)から3月15日(日)までの3日間、モンベル御徒町店(東京都台東区)にて「奥入瀬移動博物館」を開催します。(運営：NPO法人奥入瀬自然観光資源研究会)

本イベントは、国立公園特別保護地区かつ特別名勝及び天然記念物に指定されている奥入瀬渓流について、観光資源としての価値に加え、青森県が推進する“天然の野外博物館(フィールドミュージアム)構想”の取組を紹介するものです。苔ウォールの展示、顕微鏡での観察、映像・パネル展示などを通じて、奥入瀬渓流の自然の成り立ちや魅力を、東京にいながらにして体感できる機会を提供します。





東京・御徒町に奥入瀬の森が出現――移動博物館を期間限定開催





■奥入瀬移動博物館の展示内容

・苔に親しむ顕微鏡コーナー／小さな自然を観る楽しみ

・奥入瀬渓流のパネル・写真展示、動画放映

・コケテラリウムの展示販売＆制作体験(有料：3,300円)

・奥入瀬に関する自然書籍の販売

・アンケート(抽選で奥入瀬渓流商品が当たる！)

・［特別展示］屋久島コーナー(屋久島アカデミーの紹介、書籍等の展示)





展示のポイント(1)：奥入瀬渓流のコケの世界の体感

奥入瀬渓流は約300種類のコケが生育し、「日本の貴重なコケの森」(*1)にも指定されている“コケの聖地”です。多様で豊かな奥入瀬の自然を創り、支えている重要な存在であるコケの魅力を伝えるため、本物のコケと奥入瀬渓流の魅力的な写真・解説を組み合わせた「ビッグ苔ウォール」を設置し、コケの観察を楽しむことができます。さらに、苔テラリウムの展示や制作体験を通じて、コケの美しさや奥深い世界を体感することができます。

(*1)日本の貴重なコケの森

奥入瀬渓流は約300種類のコケが生育し、その高い多様性と保全価値から、2013年に日本蘚苔類学会より「日本の貴重なコケの森」に選定されています。









展示のポイント(2)：「天然の野外博物館(フィールドミュージアム)」の紹介展示

奥入瀬渓流の四季折々の自然の美しさや魅力を、映像や写真を通して紹介します。また、奥入瀬渓流が“天然の野外博物館”と称される理由や、その価値について解説するとともに、バイパス整備による交通環境の変化など、未来の奥入瀬渓流の姿についても紹介します。自然環境の保全と利用の両立を目指す取組を通じて、奥入瀬渓流の新たな魅力と可能性を知ることができます。





パネルや写真、映像を通じて奥入瀬の魅力をご紹介

苔界のアイドル「タマゴケ」の胞子体を観察できます





■特別イベント

(1)トークセッション

3月14日15：00～16：30

「奥入瀬と屋久島がつくるフィールドミュージアム」

～自然を“見に行く”から“読み解く”へ～

奥入瀬：河井 大輔氏／屋久島：小原 比呂志氏





(2)スライドトークショー

3月15日15：00～16：00

奥入瀬：河井 大輔氏

奥入瀬代表：河井大輔氏

屋久島代表：小原比呂志氏





未来の奥入瀬渓流が“フィールドミュージアム”として活用する取組を紹介する特別企画として、トークセッション＆スライドトークショーを開催します。奥入瀬渓流と屋久島で活動する専門家をゲストに迎え、それぞれの地域における自然環境の保全や活用の取組、フィールドミュージアムとしての考え方や実践について、写真や映像を交えて紹介します。両地域の事例を通じて、自然の新たな価値や可能性について理解を深めることができます。









【開催の背景】

奥入瀬渓流は、十和田八幡平国立公園を代表する自然景観であり、渓流と落葉広葉樹林が織りなす美しい景観と高い生物多様性を有する、国内有数の貴重な自然環境です。一方で、観光シーズンには多くの車両が集中し、渋滞や自然環境への影響が課題となっています。

このため青森県では、奥入瀬(青ぶな山)バイパスの整備(*2)を進めるとともに、将来的には渓流区間の車両交通を抑制し、自然環境の保全と上質な自然体験の提供を両立する「天然の野外博物館(フィールドミュージアム)」としての活用を推進しています。本イベントは、こうした取組の一環として開催するもので、都市部において奥入瀬渓流の自然の魅力と価値、そして未来に向けた取組を体感的に発信することを目的としています。

(*2) 国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所ホームページ





奥入瀬(青ぶな山)バイパス道路工事の概要

https://www.thr.mlit.go.jp/aomori/road/oirase/index.html









【奥入瀬移動博物館 開催概要】

■開催期間

2026年3月13日(金)15：00～18：00

3月14日(土)10：30～18：00

3月15日(日)10：30～18：00









■会場

モンベル御徒町店 サロン(4F)

〒110-0005 東京都台東区上野3-22-6 コムテラス御徒町

TEL：03-5817-7891









■主催者等

主催 ：青森県県土整備部道路課

事務局：NPO法人奥入瀬自然観光資源研究会