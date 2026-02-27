長野県佐久穂町が整備を進め、2024年9月27日に開駅した「道の駅八千穂高原」(所在地：長野県南佐久郡佐久穂町)は、2026年1月に累計来場者数100万人を突破しました。





道の駅八千穂高原 外観





佐久穂町の基本計画では、1年間で33.5万人の来場を想定していましたが、実際には1年間で約70万人が来場し、想定の約2倍となりました。さらに来場者数は増加を続け、開駅から約1年4か月という短期間で100万人達成という結果につながりました。





人口12,069人の佐久穂町において、来場者数100万人の達成は町の規模を大きく上回るものであり、地方道の駅としても注目すべき成果といえます。





地元農産物を中心とした直売所や飲食施設、八千穂高原・八ヶ岳エリアの自然環境と立地特性が評価され、観光利用に加え、日常利用やリピーターの来場が多いことも特徴です。





佐久穂町および運営事業者では、本成果に対し地域資源を活かした施設運営と地域事業者との連携の結果と受け止めており、今後も交流人口の拡大や地域経済の活性化につながる拠点として、さらなる魅力向上に取り組んでまいります。





また、本達成を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年3月20日(金)から22日(日)までの3日間、「来場者100万人突破記念イベント」を開催いたします。

期間中は、地元特産品の特別販売や抽選会など、地域の魅力を体感いただける催しを予定しておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。





道の駅八千穂高原 店内





●道の駅八千穂高原 基本情報

所在地 ： 〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1

電話番号 ： 0267-88-8901／0267-88-8902

MAIL ： info@yachi-michi.com

公式サイト： https://yachi-michi.com

Instagram ： michinoeki_yachihokogen

https://www.instagram.com/michinoeki_yachihokogen/





＜アクセス＞

・お車の場合

中部横断道「八千穂高原IC」を降りて右折。その先200mで右側

・市バスの場合

千曲バス 白駒線 「道の駅八千穂高原」停留所 1日2往復運行(季節によって変動あり)





＜駐車場＞

普通車：155台、バイク：15台、大型車両：9台、車中泊スペース(有料)：5区画、サイクルスタンド：有り、EV充電：2区画

※車中泊スペース以外での長時間の駐車はお断りさせていただきます。