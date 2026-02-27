「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」は、オリジナル 公演『「鶴の恩返し」～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』を、淡路市の旧アソンブレホールにて、3月28日（土）、4月4日（土）に再演。本公演にあわせ、淡路島の美食と観劇をセットで楽しめる特別コラボプランを、2日間限定で販売いたします。

本プランでは、公演チケットに加え、淡路島産食材を贅沢に使用したディナーコースをご用意。対象レストランは、オーベルジュ フレンチの森の “イタリアン×フレンチ”「Grand Baobab」、“和×フレンチ”「La Rose」または、のじまスコーラ内のイタリアンレストラン「リストランテ・スコーラ」からお選びいただけます。本作は、ラトヴィア国立歌劇場での海外単独公演、ならびに大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンオープニングイベントでも上演し、国内外から高い評価を受けた長編和物作品。日本の伝統文化とクラシックバレエを融合させた、ここでしか見ることのできない感動作です。淡路島産食材を贅沢に使用したディナーコースと、心揺さぶる舞台芸術。“食と芸術”を1日で満喫できる贅沢なひとときを、是非この機会にお楽しみください。

■『PASONA Awaji World Balletコラボプラン』概要

日程： 3月28日（土）、4月4日（土）料金：Grand Baobab／13,000円、La Rose／15,000円リストランテ・スコーラ／9,000円（税込み）場所： オーベルジュ フレンチの森 Grand Baobab（兵庫県淡路市楠本字場中2593-8）のじまスコーラ リストランテ・スコーラ（兵庫県淡路市野島蟇浦843）旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）予約： https://x.gd/kPEFl備考： オリジナル公演『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』については、こちら（https://www.awajiballet.com/tsurunoongaeshi）をご参照ください

【参考】PASONA Awaji World Ballet presents針山版 『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』

日程： 3月28日（土）、4月4日（土）時間： 16：00開演（15：30開場）より約1時間 出演者： ＜構成・演出・出演＞針山愛美＜ダンサー＞倉智太朗／ネリア・イワノワ／スヴェトラーナ・シュリヒテル／ソフィア・シェイコ／マルガリータ・ドゥシャコワ／カテリーナ・エフチコーワ／マリア・ヴォロコビナ／セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ／タラス・コヴジュン／山本春姫／横田爽磨 ほか※出演者は変更となる可能性がございます会場： 旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）料金： 一般／4,000円（税込）、小中高／2,500円（税込）※未就学児入場無料URL： https://www.awajiballet.com/チケット： teket（テケト） https://teket.jp/6378/62371右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651問合わせ： TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）※木曜定休日E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

https://www.awajiballet.com/