全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、チケットぴあ九州株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：中野泰孝）、ラブエフエム国際放送株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：宮粼泰）と共催する「ナゾトキ街歩きゲーム」の最新作『福岡謎解き街歩き in 天神』を2026年3月19日(木)より開催することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/fukuokanazo/

福岡がもっと面白くなる、謎解きの旅が登場！

『福岡謎解き街歩き in 天神』は、専用の謎解きキットを使って、実際に福岡の街を歩きながら謎を解く体験型ゲーム・イベントです。チケットぴあ九州／LOVE FMとの共催で開催し、天神を舞台に、福岡の食やアートを普段とは異なる視点で楽しめる新たな体験を提供いたします。謎解きキットを手に、天神の各所を繋ぐ天神地下街や警固神社などのお馴染みの場所から、ONE FUKUOKA BLDG. をはじめとする新しく生まれ変わったスポットを巡り、謎とともに天神の街を満喫することができます。制限時間もないため、自分のペースで楽しめるイベントとなっております。福岡に詳しい人もそうでない人も、福岡の魅力に出会える旅をお届けいたします。

メインビジュアルは、福岡で活動するイラストレーターABEchan氏による描き下ろし！

また本イベントのメインビジュアルは、福岡を拠点に活動するイラストレーター、ABEchan氏の描き下ろし。福岡の街並みと食とアートの魅力をモチーフとして詰め込んだ、遊び心溢れるデザインとなっております。

ABEchan プロフィール

福岡を拠点にするイラストレーター。POP ART、美人画 、80s～90s、映画、COFFEE、音楽などと自ら影響を受けた様々なカルチャーを自分なりに構成。手描きでのペン入れ、その後にグラフィック表現を施し、作品を Instagramにて投稿。『TGC 北九州 2024』『TGC 熊本 2025』や福岡市・区選挙管理委員会の統一地方選挙の期日前投票などのメインビジュアルも手掛ける。

＝＝本人コメント＝＝普段歩いている天神に多くの謎があるんだなぁと思う一方で、新しくなる未来的なビルやオブジェ、変わらずある懐かしい街並み、緑や花々が咲き誇り、アートや食などのカルチャーも多い魅力的な天神を表現しました。そこにワクワクしながら街を歩いている男女を描き、多くの人々に天神に触れてほしいと願い、女性は手を差し伸べる様子を描きました。このビジュアルを見て魅力のある天神の謎に迫ってほしいです！＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝謎を解き明かしながら福岡の食やアートを満喫できるナゾトキ街歩きゲーム九州初上陸の最新作、『福岡謎解き街歩き in 天神』にぜひご期待ください！

『福岡謎解き街歩き in 天神』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/fukuokanazo/◼︎ストーリー文化と商業の発信地、福岡天神。今、この天神は大きく変わろうとしています。そんな街に、今回ナゾを仕掛けさせていただきました。ナゾを解きながら街を歩くことで、あなたはきっとこの街の新たな魅力に気づくことでしょう。おいしいお店や、心揺さぶられるアート作品、はたまた知られざるスポット…。ナゾを解くたびに思いがけない発見があるはずです。そして最後にはとっておきのナゾが…!?さあ、驚きと出会いに満ちた謎解きの旅に出発しましょう！◼︎プレイ形式制限時間：なし人数制限：なし所要時間：約4時間持ち物：【必須】スマートフォンまたはタブレット ※インターネットに接続可能な端末、【推奨】イヤホン◼︎開催期間2026年3月19日(木)～◼︎謎解きキット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年2月28日(土)12:00～3月6日(金)23:59一般販売：2026年3月7日(土)12:00～◼︎謎解きキット料金一般：2,800円for kids 謎解きキット：1,400円U22団員 謎解きキット：1,400円※謎解きキット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催 SCRAP／チケットぴあ九州／LOVE FM◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は看板を見たり、景色を楽しんだり、時にはお店に入ったりと、街を周遊しながら謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine