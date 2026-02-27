大和シティー・バレエ『想像×創造のあいだ』が2026年3月24日 (火) ～ 2026年3月25日 (水)に北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2丁目8-18）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13127https://www.ycb-ballet.com/ycbycd-shimokita

多くのストーリーを作品として蘇らせてきた大和シティー・バレエ/ダンス。想像と創造のあいだを行き交う世界観がついに下北沢に初上陸。一から作品を創り出すクリエーションカンパニーが見せる最新作をトリプルビルでお届けします。振付家とダンサーのコラボレーションによる想像を創造する身体表現をどうぞお楽しみに。

大和シティー・バレエ/ダンス

神奈川県大和市に本拠地を置くバレエ団。バレエとコンテンポラリーダンスを中心に舞台を展開。多くの舞踊ファンの方々に楽しんで頂けるよう、伝統芸能ほか様々なジャンルとのコラボレーションも行い、ダンス、音楽、ストーリーが調和した斬新で躍動感あふれる舞台創りを進めております。

プログラム

落語がダンスになる！？熊谷拓明が手がける落語とは。詩人、久世孝臣とYCB/YCDの共演はどのようになるのか。

オリジナル音楽によるYCDディレクターの新作発表YCDディレクター竹内春美が手がける作品はVogueダンサー燦によるオリジナル音楽。四字熟語「雲外蒼天」をテーマに、音楽性と身体表現の極限に挑みます。

ベートーヴェン、ピアノコンチェルト No.5 にのせてお送りするネオクラシック作品中原麻里による新作発表！古尾谷莉奈(YCB)吉田周平(スターダンサーズ・バレエ団)2人の実力派が共演！

想像x創造シリーズの"あいだ”をどうぞお楽しみに！

振付家の過去のYCB/YCDでの上演想像×創造シリーズにおいて中原麻里「雪女」、ニュクスより「ルナティック」熊谷拓明「耳なし芳一」竹内春美「いばら姫」「西遊記」「宗達」「ジゼル」

公演概要

大和シティー・バレエ『想像×創造のあいだ』公演期間：2026年3月24日 (火) ～ 2026年3月25日 (水)会場：北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2丁目8-18）■出演者吉田周平(スターダンサーズ・バレエ団)久世孝臣大和シティー・バレエ/ダンス■公演スケジュール3月24日(火) 19:00 開演3月25日(水) 15:00 開演3月25日(水) 18:00 開演※開場は開演の45分前■チケット料金一般：4,000円Under25：2,500円 (25歳以下※)（全席指定・税込）※ Under25 チケットをご購入されたお客様 ※当日受付にて年齢確認できるもの（学生証／運転免許証／保険証など）をご提示願います

チケットサイト「カンフェティ」

