株式会社ソユーは、埼玉県熊谷市のショッピングセンターニットーモール内に、コラボレーションスペース「ファントエス ニットーモール熊谷店」を2026年3月6日(金)より期間限定でオープンいたします。埼玉県内では2店舗目となる「ファントエス」にぜひお越しください。

ファントエスは、お客様にさまざまなキャラクターや作品の世界観を楽しんでいただけるよう、期間ごとにコンテンツを入れ替えて運営するコラボレーションスペースです。「ファントエス ニットーモール熊谷店」では、グッズ販売ワゴンを展開予定です。区画内はコンテンツにあわせて装飾され、その世界観やキャラクターをイメージした空間をお楽しみいただけます。特別な空間「ファントエス」に是非ご来店ください。

『東京卍リベンジャーズ マイキーマート ポップアップストア』開催！

ファントエスにて現在開催中の『東京卍リベンジャーズ マイキーマート ポップアップストア』にて、新たに「ファントエス ニットーモール熊谷店」での追加開催が決定いたしました！より多くの皆さまにお楽しみいただける機会となれば幸いです。※熊谷店での「オリジナルステッカー（全10種）」の配布はございません

https://www.atpress.ne.jp/news/1212300

店名

場所

埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ショッピングセンターニットーモール4F

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E7%86%8A%E8%B0%B7%E5%B8%82%E9%8A%80%E5%BA%A7%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE245%E7%95%AA%E5%9C%B0%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB4F

電話番号

048-523-3080

営業時間

10：00～20：30

決済方法

キャッシュレス決済のみ

【ファントエス】

《キミの好きともっと会える、楽しめる》ファントエスはジャンルを問わず、様々な作品が期間限定で登場するコラボレーションスペースです。ここでしか味わえないワクワクの体験を提供いたします。

