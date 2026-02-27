エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しております。最新記事は、以下よりご覧ください。

▶ Apple Fitness+で新しいフィットネス体験を。 エニタイムフィットネスとAppleがあなたの運動をサポート

「運動を習慣にしたいけど、なかなか続かない」「ジムで何をやればいいかわからない」。もし、そんなふうに感じている方にとって、ちょっと耳寄りな情報です。Appleのフィットネスサービス「Apple Fitness+」が、2026年1月21日についに日本上陸。なんと、エニタイムフィットネス会員なら、追加料金なしで利用できます。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/topics/af_plus/

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

