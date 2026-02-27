全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲーム（通称「コナン脱出」）の最新作を、2026年夏より開催することを発表いたします。また、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のムビチケ前売券購入者限定の謎解き企画「ハイウェイに舞う脅迫状の謎」を実施いたします。★「コナン脱出」最新作特設サイト：https://realdgame.jp/s/conan2026/★ムビチケ連動謎解き企画特設サイト：https://mvtk_campaign.conan-mobile.jp/26conan_nztk/

■「コナン脱出」最新作が2026年夏、全国各地で開催決定！

2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」とのコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナン達と協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る、体験型ゲーム・イベントです。「推理要素が本格的で面白かった！」「名探偵コナンのキャラクターたちと共闘できて感激した！」など、毎年好評の声が多数寄せられ、多くの方にお楽しみいただいている本イベント。そんな「コナン脱出」の最新作が、今夏より全国各地で開催決定！ イベントの詳細は4月に発表予定です。ぜひ特設サイトをチェックして続報にご期待ください。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ムビチケ前売券購入者限定の謎解き企画も

さらに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ムビチケ前売券を購入した方限定で遊べる謎解き企画「ハイウェイに舞う脅迫状の謎」の実施も決定。萩原千速、横溝重悟とともに、脅迫状の謎を解き明かすオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。謎解きには、ムビチケ購入時に発行される「ムビチケID」を使用。 プレイスタートや詳細発表は2026年4月10日（金）を予定しておりますので、プレイ開始までムビチケID（購入番号・暗証番号）を大切に保管し、ぜひこの機会に謎解きにチャレンジしてみてください。※ムビチケ鑑賞券は対象外です。▼2025年の「コナン脱出」の会場の様子

コナン脱出連動謎解き企画「ハイウェイに舞う脅迫状の謎」 概要

◼︎キャンペーン概要

「コナン脱出」と劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のムビチケとのコラボ企画として、ムビチケ前売券（オンライン・カード・コンビニ）を購入した方が遊べる謎解き企画です。専用サイトへアクセスし、ムビチケIDを入力することで謎解きに挑戦いただけます。※ムビチケ鑑賞券は対象外です。★企画特設サイト：https://mvtk_campaign.conan-mobile.jp/26conan_nztk/◼︎期間2026年4月10日（金）～プレイスタート※プレイにはムビチケのID情報が必要です。紛失すると謎解き企画で遊ぶことができなくなりますので、プレイスタートまで大切に保管をお願いいたします。

「コナン脱出」とは

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉名探偵コナンとは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている漫画作品および同名TVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から30年以上にわたり放送されており、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。TVアニメ「名探偵コナン」読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる6:00放送（一部地域除く）https://www.ytv.co.jp/conan/劇場版 「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」2026年4月10日（金）全国東宝系にて公開風の女神（エンジェル）vs黒き堕天使（ルシファー）旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦！!https://www.conan-movie.jp/