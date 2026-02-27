株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集、『邪神三十六景』を 2026 年 3 月 24 日（火）に発売いたします。









今回、対象書店にて購入された方へ『邪神三十六景』のイラストを使用したポストカードを、そして著者の人気作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）を購入した方へはイラスト使用のしおりをプレゼントいたします。

唯一無二の2作品を、ぜひこの機会に書店店頭でお手に取り、その深淵なる魅力に触れてみてください。

特典対象書店と特典デザイン

（画像左：『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』しおり／画像右：『邪神三十六景』ポストカード）

TSUTAYA限定特典（一部店舗を除く）









書泉グループ限定特典









未来屋書店限定特典（一部店舗を除く）









未来屋書店ECで予約・購入いただいた方にも特典が付きます。

紀伊國屋書店限定特典（一部店舗を除く）









丸善ジュンク堂書店限定特典（一部店舗を除く）





他一部書店限定特典（特典の有無はお近くの書店にお問い合わせください）









書籍紹介

『邪神三十六景』（トゥーヴァージンズ）





本書は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集です。

「神奈川沖浪裏」の巨大な波に潜む影、「山下白雨」の稲妻が走る麓に対し快晴の山頂を覆う異形の空、江戸の賑わいを見守る不浄な存在……。本画集は、同人誌版にはなかった9枚の書き下ろしを加え、「冨嶽三十六景」と同じ46枚となった完全版。全ページフルカラーで、その邪神の正体と、富士が見える絶景の地に現れた背景を詳細に解説しています。

また、46枚に加え、「邪神浮世絵」も収録いたします。











「霊峰に這いよる混沌の化身」（（山下白雨）

「川底より現れた醜き大蛙の怪

※上記画像は2月末時点のイメージです

著者：山田 剛毅

発売日：2026 年 3 月 24 日（火）＊発売日は地域によって異なることがあります

価格：3,080円（本体2,800円＋税10%）

仕様：B5横／並製／128 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-071-9

出版社：トゥーヴァージンズ

『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）









ようこそ、クトゥルフ神話の深淵へ。さあ、この扉を開くものは、希望を投げ捨てよ。イアイア、クトゥルフ、フタグン。本書は、クトゥルフ神話の名状しがたい邪神・旧神・眷属たちを怪獣解剖図風に解剖し、「邪神心臓」「形而上浮袋」など正気度の下がる注釈と、冒涜的（？）な説明をそえたコズミックホラーの世界を体験できる図鑑です。新規書き下ろし4体、本編を補完する用語解説、神話生物相関図、クトゥルフの家系図、神話生物の目撃・生息地MAPなども収録。

著者：山田 剛毅／朱鷺田 祐介（執筆協力）

発売日：2024 年 5 月 28 日

価格：1,650円（本体1,500円＋税10%）

仕様：A5／192ページ

ISBN：978-4-7980-7186-2

出版社：秀和システム新社

著者紹介

山田 剛毅

グラフィックデザイナー兼イラストレーター。山田剛毅やgokingという名前でSNSを中心に活動中。ジャンルの融合をテーマにクトゥルフ神話モチーフの作品を作っている。代表作に『クトゥルフ生物解剖図鑑』（秀和システム新社）、『ラヴクラフトとクトゥルフ神話に学ぶ 名状しがたい英単語図鑑』(Gakken)。

前作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）は、国内のみならず海外でも人気が高く、各国で翻訳版の発売もされている。

会社紹介

