人気アニメと触れ合える入場無料のファミリー向けイベント『ファミリーアニメフェスタ2026』
春休みの家族のおでかけに最適！
人気アニメと触れ合える入場無料のファミリー向けイベント
『ファミリーアニメフェスタ2026』
こどもに人気のキャラクターたちが東京ビッグサイトに大集合！
一般社団法人アニメジャパンは、2026年3月28日(土)～29日(日)に東京ビッグサイトで開催するファミリー向けアニメイベント『ファミリーアニメフェスタ2026』の人気の各コーナーの内容と、ファミリーステージ参加作品を発表しました。
AnimeJapan 2026の併催イベントである『ファミリーアニメフェスタ2026』は、キッズに人気のアニメ作品が集まる、ファミリー限定の入場無料イベントです。小学生以下のお子様とその保護者の方を対象に、ファミリーステージやキャラクター撮影会に多彩な人気キャラクターが登場します。春休みに親子でさまざまなアニメ作品との触れ合いを楽しむことができます。
ファミリーアニメフェスタ2026
会期 ：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30
会場 ：東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1) 南展示棟1ホール
入場 ：無料※小学生以下及びその保護者のみ入場可能
WEB ：http://www.family-animefesta.jp
「ファミリーアニメフェスタ2026」 キービジュアル参加作品（全26作品）
アニメ「ドラえもん」 / アニメ「パンダなりきりたいそう」 / イロボックル / エレモン / おしりたんてい / おでかけ子ザメ /
かいじゅうせかいせいふく / 鬼滅の刃 / ギャビーのドールハウス / キャンディーカリエス / 小3アシベQQゴマちゃん /
新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版 / 真･侍伝 YAIBA / TVアニメ『SPY×FAMILY』 / タヌキとキツネ /
ちびまる子ちゃん / テレビアニメ「ポケットモンスター」 / 特装合体ロボ ジョブレイバー / アニメ『パンどろぼう』 /
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 / ぷちきゅあ～Precure Fairies～ / ぷにるんず ぷに３ / ミラキュラス レディバグ＆シャノワール /
名探偵プリキュア！ / ラスカル / AJ兄弟
ファミリーステージ ※無料
お子様に大人気のキャラクターが登場し、ステージで大活躍します。※各日のスケジュールは後日公式サイトにて公開します。
3月28日(土)
・エレモン
・かいじゅうせかいせいふく
・ギャビーのドールハウス
・ぷにるんず ぷに３
・ミラキュラス レディバグ＆シャノワール
・名探偵プリキュア！
and more…
3月29日(日)
・アニメ「ドラえもん」
・おでかけ子ザメ
・かいじゅうせかいせいふく
・鬼滅の刃
・キャッチ！ティニピン
・ギャビーのドールハウス
・クマーバ
・小3アシベQQゴマちゃん
・名探偵プリキュア！
キャラクター撮影会 ※無料
いろんなキャラクターが次々に登場！たくさんのキャラクターたちとのふれあいや記念撮影を楽しもう！
あの人気キャラクターも初登場するよ！
※各日のスケジュールは後日公式サイトにて公開します。
3月28日(土)
・アニメ「パンダなりきりたいそう」
・おでかけ子ザメ
・鬼滅の刃
・TVアニメ『SPY×FAMILY』
・タヌキとキツネ
・ちびまる子ちゃん
・テレビアニメ「ポケットモンスター」
・アニメ『パンどろぼう』
・ぷちきゅあ～Precure Fairies～
・AJ兄弟
and more・・・
3月29日(日)
・アニメ「パンダなりきりたいそう」
・おしりたんてい
・おでかけ子ザメ
・TVアニメ『SPY×FAMILY』
・タヌキとキツネ
・テレビアニメ「ポケットモンスター」
・アニメ『パンどろぼう』
・ぷちきゅあ～Precure Fairies～
・ミラキュラス レディバグ＆シャノワール
・ラスカル
・AJ兄弟
and more・・・
キッズワークショップ
■アニメをつくろう
本格的なアニメづくりに挑戦！
今回は「おしりたんてい」と「おでかけ子ザメ」の絵をトレースしてアニメづくりを体験できます。参加者全員の絵をつなげると、絵が動きだします！アニメの仕組みと楽しさがもっとわかるコーナーです。
<参加費>500円（税込）
<体験時間目安>30分
※実施スケジュール、注意事項は後日公式サイトでご案内いたします。
■わくわく実験室！～もちもち☆キラキラスライムづくり～
エレモンのスライムボールづくりに挑戦！もちもちとした触感が楽しめる、スライムボールを作る体験です。さらさらの液体がどうしてもちもちに？科学の不思議を東京科学大学の学生が分かりやすく解説します。
<参加費>700円（税込）
<体験時間目安>20分
※実施スケジュール、注意事項は公式サイトでご案内いたします。
おみやげやさん
ファミリーアニメフェスタに登場するキャラクターたちのグッズが買える！イベントの来場記念となるアニメグッズがゲットできます。
アニメフォトプリント supported by DNPフォトイメージングジャパン
ファミリーアニメフェスタ限定フレームでキャラクターとの記念写真を撮ることができるコーナーです。
撮影した写真はその場でプリントされますので、ご来場の記念にお持ち帰りいただけます
<参加費>無料
イロボックルスタンプラリー～キミのまわりの色さがし～
スマートフォンのカメラを使って色を調べられるブラウザアプリ“ボックルーペ”で色を調べて、ファミリーアニメフェスタにいるイロボックルを集めよう！スタンプをコンプリートした方にはオリジナルアイテムをプレゼントいたします。
<参加費>無料
フードコーナー
お腹がすいたら、会場内のフードコーナーへ。温かくて美味しいごはんを食べて1日中楽しめます。
会場内各所に設置してあるベンチをご利用ください。
小さなお子様連れでも安心のイベント
会場内には、ベビーカー置き場や授乳室、おむつ替えスペースを準備し小さなお子様連れでも安心して楽しめる場をご提供いたします。
★キャラクターの画像をご紹介いただく際は、クレジット表記を併せてご記載下さい。
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
©いりやまさとし・講談社／東映アニメーション
©東映アニメーション
©東映アニメーション・Rymation・AnalyzeLog
©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会
©ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
©コトブキヤ／かいじゅうせかいせいふくけいかく
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
© SAMG. All rights reserved. © SAMG © CATCHTEENIEPING
DreamWorks Gabby's Dollhouse ©︎ 2026 DreamWorks Animation LLC.
©Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
©Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会
©森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
©青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©ATAMOTO/Frontier Works inc.
©さくらプロダクション / 日本アニメーション
© Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku © Pokémon
© TOMY
©柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会
©廣嶋玲子・ jyajya ／偕成社／銭天堂製作委員会
©ぷちきゅあぱーとなーず
© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京
© 2026 ZAGTOON-METHOD-TOEI ANIMATION.
©ABC-A・東映アニメーション
©NIPPON ANIMATION CO., LTD.
©AnimeJapan
