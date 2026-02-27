こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
阪神タイガースファーム歓迎セレモニー2026の開催について
尼崎市では、阪神タイガースファーム（２軍）がキャンプを終え、本拠地である日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎に帰還したことを記念し、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でのファーム練習及び内野スタンド一般開放の実施にあわせて、歓迎セレモニーを開催します。
１ 歓迎セレモニーの概要
（１）実施日時
令和７年２月28日（土） 午前９時45分から
（２）場所
日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎
※雨天時はゼロカーボンベースボールパーク「室内練習場」内で実施
（３）スケジュール（予定）
・開会
・歓迎のあいさつ（尼崎市長 松本 眞）
・記念品の贈呈
・閉会
閉会後に練習開始
２ 全体練習について
当日は、９時30分から13時30分の時間帯（練習開始は10時予定）で、内野スタンドが無料で一般開
放されます。２階コンコースの飲食売店が10時(予定)より一部営業するほか、１階グッズショップ
「Tigers shop next」もオープンします。詳細は「ゼロカーボンベースボールパーク公式ホームペー
ジ「２月28日(土)・３月１日(日) ＳＧＬスタジアムでのファーム練習スタンド開放について
（https://zerocarbon-bp.hanshin.co.jp/news/detail/?no=206）」をご確認ください。