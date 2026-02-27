阪神タイガースファーム歓迎セレモニー2026の開催について

　尼崎市では、阪神タイガースファーム（２軍）がキャンプを終え、本拠地である日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎に帰還したことを記念し、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でのファーム練習及び内野スタンド一般開放の実施にあわせて、歓迎セレモニーを開催します。

 

１　歓迎セレモニーの概要

　　（１）実施日時

　　　　  令和７年２月28日（土）　午前９時45分から

　　（２）場所

　　　　  日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎

　　　　  ※雨天時はゼロカーボンベースボールパーク「室内練習場」内で実施

　　（３）スケジュール（予定）

　　　　・開会

　　　　・歓迎のあいさつ（尼崎市長　松本 眞）

　　　　・記念品の贈呈

　　　　・閉会

　　　　　閉会後に練習開始

 

２　全体練習について

　　　当日は、９時30分から13時30分の時間帯（練習開始は10時予定）で、内野スタンドが無料で一般開

　　放されます。２階コンコースの飲食売店が10時(予定)より一部営業するほか、１階グッズショップ

　　「Tigers shop next」もオープンします。詳細は「ゼロカーボンベースボールパーク公式ホームペー

　　ジ「２月28日(土)・３月１日(日) ＳＧＬスタジアムでのファーム練習スタンド開放について

　　（https://zerocarbon-bp.hanshin.co.jp/news/detail/?no=206）」をご確認ください。