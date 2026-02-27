発行:2026年2月27日

2026年度モータースポーツ活動計画を決定

DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本 悟）は、2026年度のモータースポーツ活動計画を決定しました。当社はDUNLOP（ダンロップ）ブランドを中心に、四輪・二輪の国内外の幅広いカテゴリーにタイヤ供給を行い、モータースポーツの裾野拡大とブランド価値向上に取り組んでまいります。昨年度は、全日本クラスのレースや競技において多数のDUNLOPタイヤ装着チーム・選手がチャンピオンを獲得しました。引き続きタイヤ開発を進め、パートナーとしてチーム・選手の勝利に貢献してまいります。

1.四輪モータースポーツ活動

○国内レース

『SUPER GT』 のModulo Nakajima Racing「Honda HRC PRELUDE-GT｣

国内最高峰のレース『SUPER GT』では、GT500クラスの｢Modulo Nakajima Racing」、GT300クラスは4チーム・4台をサポートします。その他、『全日本ラリー選手権』、『全日本ジムカーナ選手権』、『全日本ダートトライアル選手権』の幅広いカテゴリーへのタイヤ供給に加え、『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup』への協賛を継続します。

さらに若手ドライバーの育成を目的とした『TOYOTA GAZOO Racing MORIZO Challenge Cup』『CUSCO & WinmaX & DUNLOP・Bライセンス競技若手育成支援プログラム』へのタイヤ供給を行います。また『FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP』、『FIA-F4選手権』、『FJ選手権』や、参加型競技の『VITA RACE』、『BMW & MINI Racing』などへのワンメイクタイヤの供給を引き続き行います。サステナブル原材料比率を高めたタイヤの供給※については、『全日本カート選手権』のEV部門への供給を継続するとともに『SUPER GT』への供給も検討しています。

○海外レース

昨年の『ニュルブルクリンク24時間耐久レース』の様子

世界一過酷なレースとして知られるドイツ・ニュルブルクリンクの『ADAC RAVENOL 24h Nürburgring （ニュルブルクリンク24時間レース）』において、当社は長年にわたり高い競争力を発揮してまいりました。昨年はNLS（ニュルブルクリンク耐久レースシリーズ） Speed-Trophy部門で2年連続優勝を達成するなど確かな実績を重ねており、今年も Porsche 911 GT3R で参戦し、総合優勝を目指します。また、SP4Tクラスに参戦する「SUBARU WRX NBR CHALLENGE」に対してもタイヤ供給を行い、2年ぶりのクラス優勝を狙います。

当社はレースを通じて得られる技術を製品開発へ活かすと共にブランド価値のさらなる向上を目指してまいります。

また、アジア最大級のクロスカントリーラリー『ASIA CROSS COUNTRY RALLY（AXCR）』に参戦する「TOYOTA GAZOO RACING THAILAND」へ、今年もSUV／4×4向けフラッグシップタイヤ「GRANDTREK」を供給します。今年は2年ぶりの頂点奪還を目指し、過酷なフィールドで求められる走破性・耐久性のいっそうの強化をサポートしてまいります。

2.二輪モータースポーツ活動

『モトクロス選手権』の様子



国際ロードレースでは、『FIM世界耐久選手権シリーズ』のEWCクラスにおいて、「ERC Endurance」にタイヤを供給します。オフロードレースでは、『モトクロス世界選手権』において、「Kawasaki Racing Team MXGP」、「Kawasaki Racing Team MX2」、「Nestaan Husqvarna Factory Racing」、「Monster Energy Triumph Racing」の4チームにタイヤを供給します。また16年連続全階級制覇の記録を持つ全米選手権『AMAスーパークロス選手権/プロモトクロス選手権』では全階級において17年連続制覇を目指します。2026年より新設される新たな国際レースシリーズ『ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ』、アジア最高峰のロードレース『FIMアジアロードレース選手権』では公式タイヤサプライヤーを務めます。

国内ロードレースでは、『全日本ロードレース選手権』のJSB1000クラスにおいて、「DUNLOP Racing Team with YAHAGI」をサポートします。トップカテゴリーのロードレースに参戦するライダーから信頼される高性能なレースタイヤを開発するとともに、同選手権のST1000クラス、『MFJ CUP/地方選手権』のJP-SPORTクラスや『HRC CBR250RR Dream Cup』、『HRC GROM Cup』などへのワンメイクタイヤ供給を行います。また『HRC NSF250R Challenge』などの育成型レースにもワンメイクタイヤとして供給し、日本から世界に通用するライダーを育てるための環境づくりに取り組みます。オフロードレースでは、昨年タイトルを獲得した『全日本モトクロス選手権』、『全日本トライアル選手権』などで、今年もタイトル獲得を目指します。





■2026年四輪モータースポーツ活動計画概要

【国内】

SUPER GT

全日本ラリー選手権

全日本ジムカーナ選手権

全日本ダートトライアル選手権

TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup

FIA-F4 JAPANESE CHALLENGE

タイヤワンメイクカテゴリー

【海外】

ニュルブルクリンク24時間レース

アジアクロスカントリーラリー2026

■2026年二輪モータースポーツ活動計画概要

【ロードレース世界選手権】

FIM世界耐久選手権シリーズ

【オフロードレース世界選手権】

モトクロス世界選手権

【ロードレース国際選手権】

タイヤワンメイクカテゴリー





【各国のロードレース】

全日本ロードレース選手権(日本)

タイヤワンメイクカテゴリー

【各国のオフロードレース】

AMAスーパークロス選手権(米国)

全日本モトクロス選手権(日本)

全日本トライアル選手権(日本)





上記活動計画は現時点での予定となります。変更になる場合がありますのでご了承ください。

※ 『全日本カート選手権』EV部門第3戦へサステナブル原材料比率43%のDUNLOPレースタイヤを投入(2023年10月19日発行リリース)

：https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2023/sri/2023_081.html

資源循環型カーボンブラック採用タイヤを『2025 AUTOBACS SUPER GT』第4戦 GT300クラスに投入 ～三菱ケミカルとの協業成果を実装、今後一般用タイヤにも展開予定～(2025年７月29日発行リリース)

：https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025_055.html

資源循環型カーボンブラック採用タイヤで、SUPER GT第4戦GT300クラスで2日連続優勝(2025年8月8日発行リリース)

：https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025-70dvql4p00000v50jh.html