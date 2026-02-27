購入手数料0%のSNSアカウントM&Aプラットフォーム「Akabuy（アカバイ）」、正式サービスを開始
合同会社マイアジアエンターテイメント（所在地：東京都小金井市本町6-9-39、代表：三木慎太朗）は、SNSアカウントの譲渡・引き継ぎに特化したM&Aプラットフォーム「Akabuy（アカバイ）」の本格展開を開始いたしました。Instagram・YouTube・X（旧Twitter）・TikTok・公式LINEなど主要SNSのアカウント引き継ぎに対応しており、譲受側（購入者）の手数料は0%、譲渡側の手数料も5%と業界最安水準です。
サービスサイト：https://akabuy.jp/
【サービス開発の背景】
企業や個人事業主にとって、SNSを活用したマーケティングは今や欠かせない施策となっています。近年はAI技術の発展により、ウェブサイトやECサイトの構築、SNSへの自動投稿といった作業は効率化が進んでいます。しかし、AIが投稿を自動生成できたとしても、それが実際にフォロワーの獲得やコンバージョンに繋がるか、売上に直結するかは別の問題です。
SNS運用で成果を出すには、ターゲット層に合った発信内容や世界観の設計が不可欠であり、こうした部分はAIだけでは代替が難しいのが現状です。さらに、ゼロからアカウントを立ち上げて十分なフォロワーを獲得するまでには、多くの時間とコストがかかります。
こうした背景から、すでに一定の基盤があるSNSアカウントの運営を引き継ぐことで、自社のビジネスやブランドに合った形でSNS運用をスタートできる「SNSアカウントのM&A」のニーズが高まっています。代表の三木は大手芸能事務所にてSNS運用業務に従事した経験を持ち、その知見を活かして本サービスを開発いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342893/images/bodyimage1】
【Akabuyの特徴】
? 譲受側手数料0%、譲渡側手数料5%
アカウントを譲り受ける側の手数料は一切かかりません。譲渡側の手数料も5%と業界最安水準です。最低手数料の設定もないため、少額の取引でも安心してご利用いただけます。
? Instagram・YouTubeを中心に、主要SNSのアカウントに幅広く対応
Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、TikTok、Facebook、公式LINE、Threadsなど、主要なSNSプラットフォームのアカウント引き継ぎに対応しています。特にInstagramやYouTubeの案件が充実しているほか、公式LINEアカウントへの対応は他サービスにはないAkabuyならではの特徴です。
? エスクロー決済と本人確認で安全な取引を実現
すべての取引にエスクロー決済を採用。譲受側が支払った代金はAkabuyが一時的に預かり、引き継ぎ完了後に譲渡側へ支払われます。また、出品者には本人確認およびSMS認証を義務付けています。
? SNS運用マニュアルを無料公開
アカウント引き継ぎ後の運用に不安がある方に向けて、サイト内でSNS運用に関するマニュアルを無料で公開しています。投稿のコツやアルゴリズムの解説など、すぐに活用できる実践的な内容です。
? 運営スタッフへの相談が可能
どのアカウントを選べばいいかわからない方は、Akabuyの運営スタッフに直接ご相談いただけます。ビジネスの内容や目的に合わせて、最適な案件をご提案します。
【こんな方におすすめ】
・新規事業やブランドのSNSアカウントを短期間で立ち上げたい企業・個人事業主
・SNSをゼロから育てる時間やリソースが不足している方
・SNSを活用して集客や販路を拡大したい方
【サービス概要】
サービス名：Akabuy（アカバイ）
URL：https://akabuy.jp/
対応SNS：Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、TikTok、Facebook、公式LINE、Threads
掲載案件数：約1,000件
譲受側手数料：0%（無料）
譲渡側手数料：5%
決済方式：エスクロー決済（銀行振込）
出品者審査：本人確認・SMS認証を義務化
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
代表：三木慎太朗
事業内容：SNSアカウントM&Aプラットフォーム「Akabuy」の運営
URL：https://myasia.jp/
【お問い合わせ先】
合同会社マイアジアエンターテイメント
メール：info@akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
