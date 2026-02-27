分譲マンション「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」販売開始

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、東京建物株式会社と三信住建株式会社と共同で、神奈川県横浜市鶴見区において、分譲マンション「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」（地上14階建て、総戸数279戸）を建設中ですが、2026年2月28日より販売を開始します。

【「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」

外観完成パース（イメージ）】

「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」は、京急本線「花月総持寺駅」徒歩2分に位置する、駅前立地の分譲マンションです。JR鶴見線「国道駅」やJR京浜東北・根岸線「鶴見駅」も利用可能で、「横浜駅」へは約10分、「品川駅」へも約27分と、横浜方面や都心への高い交通利便性を備えています。

また、本物件を含む鶴見一丁目地区地区計画は、花月園競輪場跡地などに進められてきた再整備事業により誕生する、神奈川県内で唯一の住宅市街地総合整備事業と防災公園街区整備事業が一体となった事業です。(※1)

隣接する「鶴見花月園公園」は、高台に位置する大型防災公園（総敷地面積:約4.5ha）で、平常時には緑豊かなオープンスペースとして地域の憩いと交流の場として利用され、災害時には地域の防災拠点としての役割を担います。

本物件の共用部には、パーティールームやゲストルームに加え、ジムやラウンジなど全10種類の多彩な施設を設けました。あわせて、1階には近隣住民も利用可能な店舗を設ける予定で、街の活性化やにぎわいの創出にも寄与します。

さらに、本物件は生物多様性に配慮した緑地計画により、「ABINC認証」(※2)も取得しています。

※1. 2025年9月現在（出典：UR都市機構 防災公園街区整備事業パンフレット）。

※2. 一般社団法人いきもの共生事業推進協議会（ABINC）が、一般社団法人企業と生物多様性イニシアチブ（JBIB)の開発した「いきもの共生事業所®認証ガイドライン」および「土地利用通信簿」を評価基準として、高い生物多様性への取り組みを評価・認証する制度。

１．駅前立地に誕生する総戸数279戸の大規模分譲マンション

「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」は、京急本線「花月総持寺駅」徒歩2分の駅前

立地に位置するとともに、JR鶴見線「国道駅」（徒歩5分）や、JR京浜東北・根岸線「鶴見駅」（徒歩

12分）も利用でき、複数路線を活用した快適な交通アクセスを実現します。

周辺には、約4.5haの広さを誇る「鶴見花月園公園」（徒歩5分）をはじめ、緑豊かな公園や広場が点在するほか、曹洞宗大本山「總持寺」（徒歩7分）など、四季折々の自然や地域の歴史・文化を感じられる寺院も身近にあり、都市生活の利便性と自然環境を兼ね備えた住環境が整っています。

また、駅周辺にはコンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーマーケットなどの生活利便施設が揃うほか、医療施設やスポーツ施設も充実。あわせて、保育園や幼稚園などの教育施設や横浜市の子育て支援拠点に加え、個別指導塾や英語教室、プログラミング教室など、多様な学習ニーズに対応する教育関連施設も揃うなど、子育て世帯にとっても暮らしやすい住環境を提供します。

【スーパーマーケット「マルエツ」】 【曹洞宗大本山「總持寺」】 【鶴見区地域子育て支援拠点】

２．神奈川県唯一 住宅一体開発×防災公園街区整備事業による安心の住環境

「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」は、住宅と防災公園を一体的に整備する街区計画により、安心と緑豊かな住環境を提供します。

隣接する「鶴見花月園公園」は、防災機能を備えた大規模公園として整備され、平常時には多世代が利用できる緑豊かなオープンスペースとして、地域の憩いと交流の場を創出します。円形に広がる芝生広場を中心に、ランニングコースや健康遊具、子ども向け遊具のほか、野球やサッカーなどが楽しめるグラウンドも備えています。

また、災害時には避難・救護・応急対応などを担う地域の防災拠点として機能します。園内には、災害用簡易トイレや、炊き出しに活用できるかまどベンチ、非常用電源設備など、非常時に役立つ機能を整備しています。

行政と連携した防災公園街区整備事業を通じて、地域全体の防災力向上と、持続可能なまちづくりに貢献します。

【子ども向け遊具】 【パーゴラを備えた芝生広場】 【災害時用のかまどベンチ】

３．全38タイプの豊富な住戸プランと多彩な共用施設により、幅広いニーズに対応

「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」では、全38タイプの豊富な住戸プランと、目的や気分に応じて利用できる全10種類の多彩な共用施設により、多様なライフスタイルに対応する住まいを提供します。

住戸は、全戸南東向きとし、2LDK～4LDKの多彩なプラン（全38タイプ）を用意。単身者からファミリー層まで多様なニーズに対応するとともに、全戸とも玄関の外にトランクルームを設けることで、居住空間の有効利用に配慮しました。

共用施設には、用途に応じて使い分けが可能な2タイプのラウンジとパーティールームを設置。また、最大4名（大人2名・子ども2名）までご利用いただけるゲストルームやキッズルームなど、多彩な共用施設を備えています。あわせて、紀伊國屋書店監修の書籍や雑誌を自由に閲覧でき、デスクワークにも活用可能なブックラウンジを設けました。

さらに、貸切利用も可能なジムのほか、各住戸のトランクルーム以外にもスキーやスノーボード、キャンプ用品など季節物の収納に便利なトランクルーム(※3)も用意するなど、多様な暮らしを支える共用空間を整えています。

※3. 共用部のトランクルームは全50戸。

【ジム（イメージ）】 【パーティールーム（イメージ）】 【ブックラウンジ（イメージ）】



【「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」外観完成パース（イメージ）】



■「プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント」第一期一次登録物件概要

・販売戸数：70戸

・登録申込受付期間：2026年2月28日～2026年3月5日

・販売価格：5,798万円～10,998万円（税込み）※最多価格帯7,700万円台（8戸）

・専有面積：55.69㎡～87.87㎡ ※トランクルーム面積（0.33㎡～0.80㎡）含む

【現地案内図】