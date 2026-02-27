エールフランス航空は、東京-パリ路線における新しい『ラ・プルミエール』スイートの導入を記念し、「AIR FRANCE, ELEGANCE IS A JOURNEY」展を2026年3月19日(木)と20日(金・祝)の期間限定にて開催いたします。ヨドバシJ6ビル(渋谷区神宮前)を会場に、エールフランスが大切にしている、フランス流の旅の美学を五感で体験いただけるイベントを、入場無料で実施いたします。会場では最新のラ・プルミエールキャビンをいち早くご覧いただけるほか、航空界の歴史を彩る貴重なヘリテージコレクションの数々を公開いたします。





AIR FRANCE, ELEGANCE IS A JOURNEY









■特別展示 AIR FRANCE, ELEGANCE IS A JOURNEY

本展は旅の行程のあらゆる瞬間に、フランス流の人生を愉しむ美学「Art de Vivre(アール・ド・ヴィーヴル)」を反映させたエールフランスの洗練された世界観を、心ゆくまでご堪能いただける特別なエキシビションです。本展示のハイライトとして、新しく生まれ変わったファーストクラス「ラ・プルミエール」のスイートを一般向けに初公開いたします。機内での格別な体験を象徴するテーブルウェアやトラベルアクセサリーの数々とともに、その全貌をご覧いただけます。また、会場内では、この唯一無二のプロダクトの実現までの道程を描いたドキュメンタリー映画『Inside the Dream: Air France La Premiere』を上映いたします。





さらに、エールフランスが誇る豊かなヘリテージから、選りすぐりのコレクションを展示いたします。クリスチャン・ディオールやクリスチャン・ラクロワなど、フランスを代表する世界的メゾンがデザインした歴代のユニフォームを公開。そして、初就航から50年を迎える超音速旅客機「コンコルド」もお披露目。フランスデザイン界の偉才、アンドレ・プットマンが内装を手がけた客室の貴重なアイテムを通じて、伝説の白い鳥(oiseau blanc)の軌跡を振り返ります。細部に至るまでエールフランスのエスプリとフランス流ライフスタイルの魅力に満ちた、究極の旅のかたちを独創的な空間でお楽しみください。





ラ・プルミエール









■開催概要

会期 ： 2026年3月19日(木)～20日(金・祝)

会場 ： ヨドバシJ6ビル(東京都渋谷区神宮前6丁目35-6)

入場 ： 無料(事前予約制)

開催時間： 3月19日(木) 13:00-17:00、3月20日(金・祝) 10:00-19:00

(最終入場は閉場時刻の30分前)

ご予約 ： エールフランスのLINE公式アカウントよりお申し込みください。

リンク ： https://lin.ee/b73hdKs

来場時間は予約システムよりご確認ください。









■ラ・プルミエール：唯一無二の旅行体験

常に最高を追求するエールフランスの企業理念を体現するラ・プルミエール。フランス流の洗練されたエレガンスと、人生を愉しむ美学「Art de Vivre(アール・ド・ヴィーヴル)」を象徴する存在として、ラ・プルミエールは常に旅の体験における頂点であり続けています。2026年3月より、この新「ラ・プルミエール」スイートを搭載した機体が、パリ(シャルル・ド・ゴール)-東京(羽田)間で毎日運航を開始いたします。





新しい「ラ・プルミエール」スイートは5つの窓を備えた、類を見ないコンセプトを誇ります。このフルモジュール式のスイートは、メインシートのアームチェアとフルフラットのベッドへと展開するシェーズ・ロング(長椅子)で構成されています。





・どんなときも、上質な心地よさを：

離着陸時はもちろん、お食事やくつろぎのひとときまで、フライトのあらゆるシーンに寄り添います。人間工学に基づいた柔らかなフォームが、お一人おひとりの体にフィットし、究極の快適さをもたらします。





・優雅な休息を叶えるシェーズ・ロング：

メインシートの向かいに、お好みの姿勢で休めるシェーズ・ロングを配置。読書や映画鑑賞の際、足を伸ばしてゆったりと過ごすのに最適です。





・フルフラットのベッド体験：

就寝時はキャビン・アテンダントがシェーズ・ロングを広げ、長さ2メートルの本格的なベッドをお仕度します。ゆっくりとお休みください。





・究極のプライバシー：

1機につきわずか4席のスイートには、床から天井までを仕切る厚手のカーテンを完備。完全に独立した、居心地の良いプライベートな空間を約束します。









