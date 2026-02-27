絶景オーシャンビューで淡路ビーフや淡路牛を堪能できるグリルレストラン「オーシャンテラス」では、淡路島の春の恵みを贅沢に味わえる約20種の絶品料理を揃えた『春ビュッフェ』を、3月2日（月）より提供いたします。URL： https://ocean-terrace-awaji.jp/news/2221/

春の訪れとともにお楽しみいただける『春ビュッフェ』では、淡路島ならではの島食材をふんだんに取り入れた、彩り豊かなメニューが登場。香ばしく炙った春かつおに、甘みの強い淡路島産の新玉ねぎと赤玉ねぎをたっぷり添えた「春かつおのたたき 淡路島産新玉ねぎのサラダ 桜香るタルタルソース」は、桜の葉を混ぜ込んだ特製タルタルソースがふんわりと香り立ち、春かつおの力強い旨みと新玉ねぎの瑞々しさが重なり合う、春らしい爽やかな一皿。また、淡路島産しらすと香り高い“生”の地海苔を練り込み、外はカリッと中はもっちり食感に揚げた「淡路島産しらすと地海苔のゼッポリーニ」は、ひと口ごとにしらすの旨みと磯の香りが広がり、ビールや白ワインとの相性も抜群の一品です。

食後には、淡路島牛乳と島いちごを使用した「いちごのパンナコッタ」をはじめ、クリームチーズを贅沢に使用した濃厚でなめらかな「いちごのバスクチーズケーキ」や、特製いちごジャムを添えた程よい甘さと爽やかな酸味が楽しめる「いちごのパウンドケーキ」など、女性にはたまらないいちご尽くしのデザートが勢ぞろい。旬のフルーツと島食材が織りなす華やかなデザートの数々は、お子さまから大人まで幅広い世代にご満足いただけます。穏やかな海景色を望むロケーションとともに、淡路島の春をぎゅっと閉じ込めた多彩な料理の数々を心ゆくまでご堪能ください。

■オーシャンテラス『春ビュッフェ』 概要

実施日：3月2日（月）～5月31日（日）営業時間：ランチ／11：30～15：30（最終入店14：00、L.O 15：00）ディナー／17：00～21：00（最終入店19：30、L.O 20：30）定休日：水曜日内容：春の味覚が詰まった約20種のビュッフェが登場料金：【平日】大人（中学生以上）／5,000円、子供（小学生）／2,500円、4歳以上 ／1,200円【土日祝】大人（中学生以上）／5,000円、子供（小学生）／2,800円、4歳以上 ／1,200円※3歳以下のお子様は無料※本期間は、ビュッフェ＋お肉のオーダーが任意HP：https://ocean-terrace-awaji.jp/Instagram：https://www.instagram.com/oceanterraceawaji/お問合せ：オーシャンテラス（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1907

【参考】肉の日特別ビュッフェ

本施設では、「肉の日」に倣い、淡路島が誇る淡路牛と、えびすもち豚のステーキが食べ放題となる『肉の日特別ビュッフェ』を「Ocean Terrace Jazz Night」にあわせ3月28日（土）に開催いたします。ランチや、ディナーにて、厳選された淡路島産の肉を心ゆくまでご堪能いただけるビュッフェをご提供いたします。

【参考】オーシャンテラスジャズナイト

本施設は、毎週土曜日のディナー限定で、ジャズの名曲を生演奏でお届けする「Ocean Terrace Jazz Night」を開催しています。日本の夕陽100選に選ばれた播磨灘のサンセットと生演奏が織り成すハーモニーを、お食事とともにお楽しみいただけます。

