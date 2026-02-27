結婚式準備サイト「CORDY／コーディ」は、３月より結婚式場探しのサポートサービス「CORDY Agent」をスタートします。結婚式を検討するカップルに対し、ぴったりの式場を提案するほか、見学先の式場に対してカップルの要望に応じた条件交渉なども引き受け、式場見学の不安やストレスを取り除きます。https://cordy.jp/products/agent-booking01

式場探しの後悔や「めんどくさい」を未然防止

結婚式場の見学やブライダルフェアへの参加は、一見、楽しそうに思われますが、実は心理的な負担を感じて疲れてしまうカップルが少なくありません。 たとえば、 ・1件の見学に5、6時間もかかると思わなかった ・強引な接客に押されてその場で契約したが後悔している ・規約の内容を理解しないままサインしてしまったなど、SNS上でも後悔の声が溢れています。 CORDY Agentは、こうした後悔を未然防止するため、以下のようなサポートをいたします。１．式場のメリデメ、裏事情も隠さず情報提供一般的な式場紹介では、各式場のメリットのみが語られがちですが、CORDY Agentはデメリットも含めて、お客様にとって重要な判断基準だと考えています。２．強引な即決、過度な長時間接客をブロック見学予定の式場に対して、即決を迫るトークや5時間以上にも及ぶ長時間接客を控えるよう、事前に念押し。お客様の判断力を鈍らせるリスクを軽減します。３．心理的負担の大きい条件交渉を代行ウェディングアイテムを提携外から持ち込みたい場合の交渉、予算の上限など、「ちょっと言いにくい」話も見学の事前に交渉代行。４．見学後は見積診断&比較でお金のモヤモヤも解消見学したすべての会場の見積りについて、それぞれのグレードや最終の見積りを検証し、お金の心配もクリアに。

カップルの代わりに式場と直接交渉 式場見学をストレスフリーに

CORDY Agentと一般的な結婚式場紹介サービスの大きな違いの一つは、式場とカップルの間に入り、式場と直接交渉する点。見学前の条件交渉に加え、見学後も式場から提示された見積りや規約内容をチェックした上で追加交渉いたします。こうした交渉を、カップル自身で行う場合、少なからず心理的なストレスがかかるため、代行することでお客様には式場見学を心置きなく楽しんでいただきたいと考えています。 契約後に「こんなはずじゃなかった」となりやすいポイントを先回りしてお伝えし、カップルの皆様が有利な条件で契約できるよう、徹底サポートします。

「CORDY（コーディ）」とは

「CORDY」は、いつでもどこでもふたりのペースで準備を進めていただけるWEBサイトです。オンラインで結婚式に必要なアイテムをネット上で選んだり、結婚式準備に役立つ情報を収集していただけます。結婚式に必要なアイテム＆サービスの品揃えは約１万2000点に及びます。 結婚式準備は、結婚式場のウェディングプランナーの指示に従って進めるものというイメージが根強いですが、式場での打ち合わせは結婚式の3～4ヵ月前までスタートせず、時間に追われて準備を進めるカップルも少なくありません。 式場の指示を待たずとも、「CORDY」を使ってふたりのペースで結婚式準備を進められれば、時間や心の余裕が生まれ、お互いの大切な人たちへ感謝を伝えたり、もてなしたりすることに、じっくり向き合えるようになると考えています。

＜運営会社＞

・社名 株式会社ハイパードライブ・代表取締役 浅田剛治・設立 2017年7月・本社 〒105-0022 東京都港区海岸2-2-6 DS海岸ビル1F・TEL 03-6433-2772 ・事業内容 1. ITサービス事業 2．衣裳事業 3．婚礼プロデュース事業 4. コンサルティング事業 5. 海外インテリアの輸入販売事業 6. 飲食事業