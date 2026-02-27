スペシャル映像とオリジナル編成のオーケストラ・バンドでお贈りする♪ TVアニメ放送30周年記念『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』

2026年春、TVアニメ放送30周年を記念して、『名探偵コナン スペシャルコンサート』 がさらにパワーアップして帰ってきます！ 1996年1月8日にアニメ放送がスタート、30年の軌跡をたどりながら、コナンファンへの感謝の気持ちとともに、さらに一層の飛躍にむけて・・・スペシャル映像とオリジナル編成のオーケストラ・バンドが奏でるコンサートをおおくりいたします♪ 横浜・神戸の2都市（横浜公演：4月17日（金）・18日（土）Kアリーナ横浜｜神戸公演：5月23日（土）・24日（日）GLION ARENA KOBE）で『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』を開催します。スペシャルゲストに、倉木麻衣さんが出演 ！2月28日（土）より、チケット一般発売開始！＊グッズ付き S席チケットは良席を保証するものではございません。

原作／青山剛昌 ｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中) 読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる６時放送 ＊一部地域を除く

スペシャルゲスト 倉木麻衣

倉木麻衣PROFILE｜1999年12月8日に「Love, Day After Tomorrow」で日本デビュー。同曲はミリオンセラーを記録し、1stアルバム「delicious way」は 400万枚を超えるメガヒット。その後もミリオンヒットを立て続けに記録し、日本を代表する女性シンガーとなる。2000年からアニメ『名探偵コナン』のテーマソングを担当。2017年7月には、同一アーティストが歌唱するアニメシリーズのテーマソング最多数を記録したとして、ギネス世界記録に認定される。現在オンエア中のエンディングテーマ「TOWA ～永久に風に乗る～」まで、計28曲を担当している。

チケット情報 ※税込

■一般発売 2月28日（土）10:00～ グッズ付きS席：12,000円｜S席：8,500円｜A席：7,000円 ＊全席指定 ＊未就学児入場無料。但し、お席の必要なかたは要チケット（購入） ＊車椅子専用スペースでの観覧を希望される方は、S席のチケットをご購入後に下記問い合わせ先へご申告お願いいたします。 ＊グッズ付きS席チケットは良席を保証するものではございません ＊1回の申込につき、お1人様4枚まで

グッズ付S席 ［グッズ］プレミアム箔押しカードセット＆ブックレット＋特製不織布バッグ

■プレイガイド［横浜公演］ローソンチケット https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード：36568イープラス https://eplus.jp/conanconcert2026/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/conan-concert/ Pコード：320-251キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/conanconcert2026/ 日テレゼロチケ https://l-tike.com/ntvzero/event/conanconcert2026.html 楽天チケット https://r10.to/conanconcert2026/ ［神戸公演］ローソンチケット https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード：55383イープラス https://eplus.jp/conanconcert2026/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/conan-concert// Pコード：319-351セブンチケット https://7ticket.jp/s/114138 セブンコード： 114-138CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/conanconcert2026/ 0570-08-9999(オペレーター対応 10:00～18:00) アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/tickets/w8rm6sgUft/

構成内容案 ※変更になる場合がございます

キャラクター陣も登場！

アニメ＆劇場版に登場したキャラクターも映像にて多数、出演予定。切なく感動的で定評の名シーン×楽曲も！

開催概要 ※変更になる場合がございます

［公演名］TVアニメ放送30周年記念 『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』［公演日程］横浜公演｜4月17日（金）18:30開演・18日（土）15:00開演 会場：Kアリーナ横浜神戸公演｜5月23日（土）17:00開演・24日（日）15:00開演 会場：GLION ARENA KOBE［料金(税込) ］グッズ付きS席：12,000円｜S席：8,500円｜A席：7,000円 ＊未就学児入場無料。但し、お席の必要なかたは要チケット（購入） ＊車椅子専用スペースでの観覧を希望される方は、S席のチケットをご購入後に下記問い合わせ先へご申告お願いいたします。＊グッズ付きS席チケットは良席を保証するものではございません＊1回の申込につき、お1人様4枚まで［主催］読売テレビ／キョードー関西／日本テレビ（横浜公演）［企画・制作］読売テレビ［後援］FM802（神戸公演）［制作協力］YTE／オプチミスト［お問合せ］（神戸公演）キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00～17:00（土日祝休業）（横浜公演）キョードー東京 0570-550-799 （平日11:00～18:00 土日祝10:00～18:00）

https://www.ytv.co.jp/event/contents/conanconcert2026.html

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996Ⓒ1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会