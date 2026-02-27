日本の夕陽百選に選ばれた淡路島西海岸に広がる壮大な海を一望できるシーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」では、淡路島の春の恵みを贅沢に味わえる春メニューを3月2日（月）より提供いたします。URL：https://awajicraftcircus.com/news/3070/

「海王市場」では、写真映え抜群の『淡路島サクラマスと桜鯛の2色丼』が新登場。ふっくらと脂がのった淡路島産サクラマスと、上品な旨みの淡路島産桜鯛を一度に楽しめる贅沢な丼です。いくらを贅沢にあしらい、中にはシャキッとした食感が楽しめる淡路島産玉ねぎのスライスをたっぷりと忍ばせました。春の訪れを感じさせるサクラの枝を添え、見た目にも華やかな、季節感あふれる一杯です。

また、淡路島のお味噌屋「かわばたみそ」と「保地味噌」を独自の割合でブレンドし、淡路島産桜鯛のアラでじっくりと出汁を取った『淡路島産合わせ味噌のアラ汁』もご用意。「せっかくなら鯛をとことん味わいたい！」という方や、家族みんなで分け合って楽しみたい方には2色丼とセットで頼むとさらにお得に！

「クラフトキッチン」では、甘みが際立つ淡路島産の新玉ねぎを贅沢に味わえる『淡路島新玉ねぎのピザ』が新登場。みずみずしい新玉ねぎに、ペパロニの旨みとフレッシュバジルの香りを合わせ、仕上げにレモンとオリーブオイルをまとわせました。玉ねぎのやさしい甘さと、レモンのさわやかな酸味が絶妙に重なり合う、淡路島ならではの一枚です。

さらに、淡路鶏と淡路島産玉ねぎをたっぷりと使った『淡路鶏とレモンの島パエリア』もご用意。鶏の旨みと玉ねぎの甘さが溶け込んだ出汁の効いたパエリアに、グリーンアスパラやトマトを彩りよくあしらい、仕上げにレモンをきゅっと搾れば、さわやかな風味がほどよくマッチ。さっぱりとした後味で、最後の一口まで飽きずに楽しめます。春休みや週末のおでかけに、今しか味わえない淡路島の“春のごちそう”をぜひご堪能ください。

■『春メニュー』概要

提供期間：3月2日（月）～5月31日（日）内容：〈海王市場〉・淡路島サクラマスと桜鯛の2食丼／2,780円（税込）・淡路島産合わせ味噌のアラ汁／500円（税込）〈クラフトキッチン〉・淡路島新玉ねぎのピザ／3,600円（税込）・淡路鶏とレモンの島パエリア／3,000円（税込）定休日：木曜日営業時間：11：00～19：00（L.O. 18：30）※季節により異なります。詳細はHPをご確認ください住所：兵庫県淡路市野島平林2-2HP：https://awajicraftcircus.com/Instagram：https://www.instagram.com/craftcircus.awaji/お問合せ：Tel 0799-82-1855（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）

