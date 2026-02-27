「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」では通用しない！職場環境が大幅に改善された令和の現在においても解決が難しい、マネジメントの質や人間関係の課題に対する解決方法を解説！

https://www.subarusya.jp/book/b672347.html

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』を3月 9日に発売します。

内容

【昭和のやり方で育ってきたマネジャー・リーダー必読！】【今求められているのは「管理する人」よりも「導き、支える人」】マネジメントは上司が個人的に「働いて働いて働いて働いて働いて」も通用しません。「部下との距離感がつかめない」「ハラスメントを意識しすぎてしゃべれない」「部下に仕事が任せられず、自分が仕事を抱え込んでしまっている」など、昭和のやり方の上司で育ってきたマネジャーやリーダーほど、今のメンバーが自分のときとは違うことに戸惑い、どう対応したらいいのか悩んでいます。本書は昭和時代の会社の状況や、当時の中間管理職である課長のあり方を振り返りながら、今求められているマネジメントとは何か、昭和型のマネジメントでも通用するところはどの部分かを解説。日に日に変化し続ける令和時代において、成果を上げ続けられる組織づくりの具体的なノウハウや心構えがわかる、マネジャー・リーダー必読の１冊です。

目次

はじめに第１章 昭和と令和 部下との関わり方はどれだけ違うのか第２章 昭和と令和 マネジメント方法はどれだけ変わったのか第３章 昭和と令和 部下の目標設定と昇格、キャリア支援第４章 昭和と令和 雇用形態の移り変わりと今後のビジョン第５章 昭和と令和 自分自身の動き方第６章 昭和と令和 上司のあるべき姿おわりに

書籍概要

発行：株式会社すばる舎著者 ：田島ヒロミ（タジマヒロミ）判型：四六判頁数：256ページISBN： 978-4-7991-1390-5Cコード：0030価格： 本体1,600円＋税

著者略歴

◆田島ヒロミ組織開発・人財育成コンサルタント早稲田大学法学部を卒業後、生命保険会社に入社。営業・経理・事務システム企画・資産運用・コールセンター設立など、多様な業務に携わり、昭和流のマネジメントを部下としても管理職としても経験する。40代半ばには外資系生命保険会社へマネージャーとして転職。新商品開発や企業合併プロジェクトに参加し、ジョブ型人事制度のもとでマネジメントを実践する。50代で、長年のキャリアビジョンとして描いていた組織開発・人材育成の経営コンサルティング会社へ転職。思い切った挑戦を経て、現在は大手から中小企業まで幅広い企業を対象に、マネジメント・リーダーシップ・問題解決などのテーマで研修やコンサルティングを行っている。これまでコンサルタント・講師・コーチとして、100社以上、延べ2万人を超える人財育成・組織開発に携わり、現場に根差した実践的な支援を続けてきた。その豊富な経験と知見をもとに、時代を超えて運用するマネジメントの本質を伝えている。