株式会社COLLECT(所在地：茨城県常総市)が運営する「道の駅常総」では、2026年2月28日(土)から3月3日(火)までの期間、「常総のひなまつり～春を祝う道の駅～」を開催いたします。

期間中は、ひなまつりケーキ、れんこん・きゅうり詰め放題、ひな彩りちらし駅弁、いなほの春彩ひな御膳、茨城れんこん 花咲くポタージュラーメンなど、春を感じる企画・メニューをご用意します。

https://www.michinoeki-joso.com/





常総ひなまつり





■茨城県産いちごを使用した「ひなまつりケーキ」が登場！

当店オリジナルブランド卵、「天てり卵」を使用した濃厚なカスタードクリームと、口どけなめらかな生クリームをサンドしたケーキです。

「天てり卵」のコクを感じながらも、春にピッタリの味わいに仕上げました。

さらに、ケーキの上にはちょこんと可愛らしくお雛様とお内裏様の砂糖菓子と、茨城県産の苺をトッピングしました。箱を開けた瞬間、思わず笑顔になる華やかなビジュアルは、ひな祭りのお祝いの席をより一層盛り上げます。

一年に一度の桃の節句を、特別なケーキと共にお楽しみください。





価格 ： 2,800円(税込)

開催期間 ： 2月28日～3月3日

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン

サイズ ： 12cm(2～3人前)





ひなまつりケーキ





■茨城県産のれんこん、きゅうり詰め放題開催！

茨城県産のれんこん・きゅうりを対象にした詰め放題企画を実施します。

穴が開いているれんこんは「先を見通す」、将来の見通しが良い縁起物！

食卓を彩るきゅうりとひなまつりにぴったりな詰め放題です。

ご家族で参加できる体験型イベントとして、ひなまつり期間を盛り上げます。





【イベント】

・「小松崎さん」のれんこん詰め放題

価格 ： 540円(税込)

詰め放題時間： 15秒間





・「アグリストさん」のきゅうり詰め放題

価格 ： 390円(税込)

詰め放題時間： 30秒間





【開催日】

2026年2月28日(土)、3月1日(日)

※各日なくなり次第終了





茨城県産のれんこん・きゅうり詰め放題





■食から感じる春メニューが登場！

道の駅常総内の「海鮮市場とと丸」「いなほ食堂」より、2月28日から春とひなまつりをテーマにした限定メニューが登場します。縁起を意識した食材を取り入れ、節句ならではの食文化を楽しめる内容です。是非ご賞味ください！※なくなり次第終了

海老(長寿)、れんこん(将来安泰)、錦糸玉子(金運、華やかさ)、筍(成長、隆起)、はまぐり(良縁)甘酒(健康祈願)など縁起物をご用意！





【海鮮市場とと丸】

商品名 ： ひな彩りちらし駅弁

商品説明 ： 春を彩るちらし寿司駅弁。

アレルギー： 卵・小麦・えび・大豆・さけ

価格 ： 1,058円(税込)





ひな彩りちらし駅弁





商品名 ： ひな彩り円満ちらし ～茨城チップのせ～

商品説明 ： 縁起物をふんだんに使用したちらし。

上には食感も楽しいれんこんとさつまいもチップスを乗った逸品。

ミニサイズと2種類登場！

アレルギー： 卵・小麦・えび・いくら・大豆・さけ





左：通常サイズ 価格：993円(税込)

右：ミニサイズ 価格：540円(税込)





ひな彩り円満ちらし(左)通常サイズ（右）ミニサイズ





【いなほ食堂】

商品名 ： いなほの春彩ひな御膳 ～茨城の恵み～

商品説明 ： ちらし寿司に蛤のお吸い物と小鉢を添えた御膳。

アレルギー： えび・卵・小麦・乳成分・大豆・いくら・さば

価格 ： 2,860円(税込)





いなほの春彩ひな御膳～茨城の恵み～





■店内も春用に！

道の駅常総ではお客様に春を感じてもらう、店内装飾をご用意！

是非、店内をご覧ください！









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体 ： 株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/