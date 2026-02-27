レアル・ベティス対セビージャFC：日本とも縁深い「炎のセビージャ・ダービー」が今週末に帰ってくる

レアル・ベティス対セビージャFC







【東京2026年2月27日LALIGA＝共同通信JBN】海外の日本人サッカーファンにとって、エル・グラン・ダービー（El Gran Derbi）ほど特別な響きを持つ試合はそう多くありません。レアル・ベティス（Real Betis）とセビージャFC（Sevilla FC）が今週日曜に激突するこの1戦は、ラリーガ（LALIGA）屈指の白熱するシティー・ダービーであるだけでなく、日本とも深いつながりのあるカードで、歴史的な結果が生まれる可能性も秘めています。

このカードには、日本との深い縁があります。長年日本代表として活躍した乾貴士は2018/19シーズンにレアル・ベティスでプレーし、サポーターから大きな支持を集めました。同クラブは、東京ヴェルディと「ベティス・ウィーク」を東京で共催し、日本のサポーターズクラブ「ベティコス・ニッポン（Beticos Nippon）」とも交流、さらにはManga Dojo Tokyoで「ベティス・ウィーク マンガコンテスト」を開催するなど、ピッチ外でも積極的に日本との関係を深めてきました。

セビージャにも日本との縁があります。2011/12シーズンには指宿洋史、2016/17シーズンには清武弘嗣がプレーしており、同クラブはユース育成やスカウティング、パフォーマンス分析をテーマに、Jリーグ関係者とイノベーションワークショップを行ってきました。

両クラブがピッチ外で日本と深いつながりを持つ一方で、サッカーのストーリーもそれに劣らず魅力的です。欧州リーグの争いに加わるベティスは、リーグ戦4試合無敗でダービーに臨むものの、先週末のラージョ・バジェカーノ（Rayo Vallecano）戦は1-1の引き分けに終わり、3連勝でストップ。対するセビージャは、引き分けが続いていた流れをヘタフェ（Getafe）戦での1-0のアウェー勝利で断ち切り、こちらも3試合負けなしで試合に入ります。

過去の傾向を見ると、このカードではセビージャがアウェーで強さを見せており、ベティスは直近16回のラ・リーガEA SPORTSホーム・ダービーでわずか2勝にとどまっています。それでもベティスは昨年11月のアウェー戦で2-0の勝利を収めており、今回は1994/95シーズン以来となるリーグ戦でのホーム・アンド・アウェー両方での勝利を狙います。さらに、リーグ戦でセビージャ相手に3連勝すれば、これもクラブ史上初の快挙となります。

ダービーでは勝敗はいつも紙一重ですが、今回はその重みが一段と増しています。ベティスには歴史的快挙のチャンスが迫り、セビージャは誇りをかけた戦いに臨みます。

レアル・ベティス対セビージャの1戦は、日本時間の3月2日午前2時30分キックオフ。DAZN とU-NEXT でのライブ配信をお見逃しなく。

