株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は2026年3月27日（金）に、SF映画の黄金期 ’60s - ’80s を飾った傑作映画ポスター集『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』を発売いたします。









SF映画黄金期を飾った世界の映画ポスター集！

『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』が公開された1968年はSF映画史におけるキーポイントとなった。そこから『ロボコップ』が公開された87年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したSF映画黄金期といえる。本書は、この＜黄金期＞に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめた究極のポスターブック。『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』『時計じかけのオレンジ』『惑星ソラリス』『ウエストワールド』『未来惑星ザルドス』『ロッキー・ホラー・ショー』『地球に落ちて来た男『スター・ウォーズ』『未知との遭遇』『スーパーマン』『スター・トレック』『マッドマックス』『ストーカー』『タイム・アフター・タイム』『フラッシュ・ゴードン』『ある日どこかで』『ニューヨーク1997』『マッドマックス2』『E.T.』『ブレードランナー』『遊星からの物体X』『最後の戦い』『ターミネーター』『砂の惑星』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『未来世紀ブラジル』『エイリアン2』『ゴーストハンターズ』『ハイランダー／悪魔の戦士』『不思議惑星キン・ザ・ザ』『ロボコップ』『ヒドゥン』など映画史に残る名作は勿論のこと、低予算B級作やヒット作の亜流までをカバー。掲載作品は約230本！

総掲載数は550点以上！ 本邦初公開となる貴重なポスターアイテムも収録

アメリカ・イギリス・日本・フランスからポーランド・ハンガリーまで、世界24カ国から傑作ポスターが集結。誰もが一度は目にしたことのあるアイコニックなビジュアルから各国独自デザインまで多様多種なアートワークをオールカラーで掲載。『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』の日本版大型ポスター、『エイリアン』のアメリカ版試作用アートワーク、『ブレードランナー』のイタリア版超大型ポスター、『砂の惑星』の日本版ポスター原画など、本邦初公開となる貴重なポスターアイテムを多数掲載！

書店員の方々より熱いコメントをいただきました！

映画に造詣の深い御三方にいち早く本書をお読みいただき、熱き感想を頂戴しました（順不同）。

櫛田耕太氏（紀伊國屋書店 新宿本店）

過剰で大胆で独創的――。

まだ手書きが主流だった60～80年代のSF映画ポスターの傑作群がここに集結。

ロバート・マッギニスやビル・ゴールドに代表されるように、

『バーバレラ』の各国版アートワークの競演はこのポスターコレクションのハイライトのひとつだろう。

デザイナーたちの裁量に任された大胆かつ自由なポスターが溢れるなかで、

逆に世界共通デザインを生み出した映画広告図案士・檜垣紀六の『ブレードランナー』の痺れるカッコよさ。

どのページでもいいから開いてみてほしい。

映画がスマホサイズに成り下がった現代において、

掌には到底収まりきらない異常なまでの密度の濃さ、熱量の高さに目が眩むだろう。

アルゴリズム広告とは無縁の強烈なカウンターパンチが貴方を待ち受けている。

長谷川朗氏（ヴィレッジヴァンガード 下北沢店）

SNSでいくらでも情報が転がり得られる時代に、現代の日本の映画のポスターは情報が多すぎる。

もっとデザインを尊重して…とか、昔は…とか普段から思われがちだけど、

このSF映画のポスターコレクションを見てもやっぱり昔から日本のポスターは情報が多かった！笑。

日本語だから情報に見えて、英語だからデザインに見えるのか？

そんな情報過多は日本独自の熱量でかっこよく、本誌掲載のジョン・カーペンター監督作

『ゴーストハンターズ』なんてそのいい例で、「おもしろラビリンス〈迷宮〉アドベンチャー大作！」

「インディージョーンズ的スリルとサスペンス！ 新パターンのジェットローラーアクション！」と、

キャッチコピーの圧が強い。もちろんキャッチ―なキャラクターも可能な限り載せる。

現代のデザイン性が高いポスターとは真逆のようなテンションがうれしい。

そしてこの本は各国のデザインが比べて見られるところも見所。特に個人的におすすめの国は

ポーランド、ハンガリー、チェコの東欧諸国。映画の説明を文字情報だけ得てデザインしたのか？ と

思ってしまうほど（本当にそうかも…）、デザイナーの個性が爆発。1枚ちゃんとしたのがあれば、

あとは爆発ポスターをもっと見てみたい。でもこの本は97％くらいちゃんとしていました。

吉川明利氏（代官山 蔦屋書店 シネマコンシェルジュ）

それまでは、低予算のキワモノとして見られていた【SF映画】に対する

観客及び映画界の見方が一変した年こそ1968年なのです。

その役目を担った金字塔と呼ぶべき『2001年宇宙の旅』と『猿の惑星』を皮切りに

本書の収められたポスターの数々こそ、映画本編とそれを宣伝するポスターというものが、

ちゃんと人の手によって作られていたという証明に見えます。

今やすべてAIが何でも行ってしまう時代、その時代がSFという【夢】に追いついた結果、

【夢】そのものが消え失せてしまったと思いませんか？

500点以上に及ぶ、大作からB級、はたまたパロディ作品まで、

1ページめくるごとに【SF映画】のレガシーが襲ってきます。

その作品群にはまだまだ大いなる【夢】があったのです。

映画ファンであれば必ずやそのポスターを見ただけで、名場面や名セリフ、

そして雄大なる音楽が甦ってくることをお約束します。

この30年がリアルタイムだった私の言葉に嘘はございません！

中面一覧



『2001年宇宙の旅』（1968）

『猿の惑星』（1968）



『バーバレラ』（1968）

『ブレードランナー』（1982）



『マッドマックス』（1979）

『時計じかけのオレンジ』（1971）



『エイリアン』（1979）

『ターミネーター』（1984）



『地球に落ちて来た男』（1976）

『ニューヨーク1997』（1981）

書籍情報

『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』





編著：井上由一

定価：4,510円（本体4,100円+税）

仕様：A4変／並製／256頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-077-1

発売日：2026年3月27日（金）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867910775/

著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/